Giovani, talentuosi e protagonisti del presente e del futuro della pallavolo italiana.

La puntata di questa sera di Volley Night, il talk show di OA Sport dedicato alle storie e ai volti del volley, va in diretta sul canale YouTube e video di OA Sport con due ospiti d’eccezione.

Ai microfoni di Simona Bastiani e Luciano De Gregorio, arricchiti dalle domande puntuali dei talent Laura Partenio e Paolo Cozzi, spazio alle voci di chi sta vivendo una stagione chiave della propria carriera.

Ospite in studio Sofia Valoppi, libero de Il Bisonte Firenze, 22 anni, protagonista di un’annata solida e in crescita con la formazione toscana, capace di conquistare una salvezza tranquilla dopo le sofferenze della stagione precedente, chiusa solo all’ultimo respiro. Un percorso di maturazione tecnica e mentale che racconta bene il suo ruolo sempre più centrale nel progetto viola.

Per la Superlega maschile, riflettori puntati su Giovanni Sanguinetti, centrale della Valsa Group Modena, che ripercorre la stagione della sua definitiva consacrazione ad altissimo livello. Tra ambizioni dei gialloblù, crescita personale e sogni in azzurro, Sanguinetti torna anche sul grande rimpianto della mancata convocazione mondiale dello scorso anno, sfiorata davvero per un soffio.

Una puntata ricca di contenuti, analisi e retroscena, imperdibile per tutti gli appassionati di pallavolo femminile e maschile.

