Coppa Davis 2026: India, Ecuador e Corea del Sud firmano i colpi di mano del primo turno

Si sono conclusi oggi tutti i tie del primo turno di Coppa Davis. Terminati anche i confronti che si snodavano nell’accoppiata di giorni del fine settimana e, complici anche tante assenze un po’ in tutte le formazioni, diversi risultati a sorpresa. Andiamo a scoprirli più nel dettaglio.

Da rimarcare certamente è il 4-0 dell’Ecuador sull’Australia, in cui è decisivo il doppio dopo le imprese di Meza e Andrade di ieri: Escobar/Hidalgo battono Hijikata/Thompson e regalano al Paese sudamericano il premio per aver scelto l’altura di Quito e una terra rossa che, a quelle quote, tanto facile da gestire non è. Sorpresa solo nominale della Corea del Sud sul veloce di Seul contro questa versione senza big dell’Argentina, perché a Busan la presenza di due come Soonwoo Kwon e Hyeon Chung, per motivi differenti (servizio militare e infortuni) basta per rimontare dall’1-2 su Tirante e Trungelliti.

Nella serie delle sorprese, poi, anche l’India decide di metterci un po’ del suo: batte i Paesi Bassi per 3-2 in un continuo di emozioni: dalla vittoria in doppio di Bhambri/Suresh sui quotati Arends/OPel a Jesper de Jong che riesce a pareggiare i conti contro un non appariscente Sumit Nagal, fino al 6-4 7-6(4) di un eroico Dhakshineswar Suresh, tre punti su tre, contro Guy den Ouden. In pratica, l’assenza dei big condanna il team olandese.

Per il resto ben poco da rilevare: netto il 4-0 del Belgio in Bulgaria, e netto anche il 4-0 degli USA a guida Tommy Paul (che nell’ultima giornata non serve) in Ungheria. Molto tranquillo anche il 3-1 (da 3-0) della Cechia sulla Svezia, mentre la Francia si toglie dagli spaventi a Le Portel e batte 3-1 la Slovacchia con il punto decisivo firmato da Arthur Rinderknech.

RISULTATI COMPLETI 1° TURNO COPPA DAVIS 2026

Dove necessario sono indicati i risultati delle partite disputate oggi.

Cile-Serbia 4-0

Germania-Perù 4-0

Croazia-Danimarca 3-1

Ecuador-Australia 3-1

Escobar/Hidalgo (ECU)-Hijikata/Thompson (AUS) 7-6(5) 6-4

Kubler (AUS)-Camacho (ECU) 6-4 6-2

Norvegia-Gran Bretagna 0-4

Bulgaria-Belgio 0-4

Gillé/Vliegen (BEL)-Donski/Nesterov (BUL) 7-6(5) 7-6(3)

Collignon (BEL)-Ivanov (BUL) 6-2 6-2

Giappone-Austria 2-3

India-Paesi Bassi 3-2

Bhambri/Suresh (IND)-Arends/Pel (NED) 7-6(0) 3-6 7-6(1)

de Jong (NED)-Nagal (IND) 5-7 6-1 6-4

Suresh (IND)-den Ouden (NED) 6-4 7-6(4)

Corea del Sud-Argentina 3-2

Andreozzi/Gonzalez (ARG)-Nam/Park (KOR) 6-3 7-5

Kwon (KOR)-Tirante (ARG) 6-4 4-6 6-3

Chung (KOR)-Trungelliti (ARG) 6-4 6-3

Ungheria-USA 0-4

Harrison/Krajicek (USA)-Marozsan/Piros (HUN) 6-4 3-6 6-3

Nava (USA)-Fuele (HUN) 6-3 6-2

Cechia-Svezia 3-1

Nouza/Rikl (CZE)-Goransson/Grevelius (SWE) 7-6(4) 6-7(4) 7-6(4)

Wallin (SWE)-Mrva (CZE) 6-4 7-6(1)

Francia-Slovacchia 3-1

Bonzi/Herbert (FRA)-Karol/Klein (SVK) 6-2 6-3

Rinderknech (FRA)-Molcan (SVK) 7-5 7-6(6)