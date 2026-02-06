Classifica prova a squadre pattinaggio artistico: Italia terza in solitaria!

Al termine della prima giornata del team event del pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 l’Italia si porta al terzo posto, quando manca soltanto il corto individuale maschile per definire le prime cinque classificate che andranno a giocarsi le medaglie con i liberi.

Al comando, con 25 punti sui 30 disponibili, ci sono gli Stati Uniti, davanti al Giappone, secondo a quota 23, mentre occupa il terzo gradino del podio virtuale l’Italia, che si attesta a quota 22. Quarta piazza per la Georgia con 20, appena davanti al Canada, quinto con 19.

Al momento resterebbe esclusa dalla seconda parte di gara la Francia, sesta con 17, mentre sono ormai fuori dai giochi (e dai Giochi) la Corea del Sud e la Gran Bretagna, appaiate a quota 11, la Cina, nona con 10, e la Polonia, decima ed ultima a quota 6.

CLASSIFICA PROVA A SQUADRE PATTINAGGIO ARTISTICO

1 Stati Uniti 25

2 Giappone 23

3 Italia 22

4 Georgia 20

5 Canada 19

6 Francia 17

7 Corea del Sud 11

8 Gran Bretagna 11

9 Cina 10

10 Polonia 6