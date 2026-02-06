Seguici su
Milano Cortina 2026Pattinaggio ArtisticoSport Invernali

Pattinaggio di figura, Guignard/Fabbri fanno il loro senza esaltare nel corto della prova a squadre

Pubblicato

1 ora fa

il

Charléne Guignard-Marco Fabbri / LaPresse

Una partenza che lascia alcuni punti interrogativi. Charléne Guignard-Marco Fabbri si sono dovuti accontentare della quinta posizione in occasione della rhythm dance valida per la prova a squadre di pattinaggio di figura alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Segmento che lascia, come sempre accaduto in questa stagione, un retrogusto amaro, complici alcune valutazioni di difficile lettura a vantaggio di alcuni e svantaggio di altri.

Ma andiamo con ordine. I danzatori seguiti da Barbara Fusar Poli hanno cercato di tenere botta, ben performando sulle musiche dei Backstreet Boys inaugurando la loro performance con un set di twizzles chiamato di livello 4 ma valutato con un grado di esecuzione medio così come l’ottimo sollevamento straight, anche questo assegnato con il massimo del livello. Successivamente gli azzurri hanno passato in rassegna l’importante serie di passi sulla midline, assegnata di livello 2-3, per poi concludere con il pattern dance type (livello 3) e con l’elemento coreografico. Alla fine il punteggio dirà 83.54 (47.39, 36.15).

La speranza di mettere almeno una coppia tra gli italiani ed i georgiani (nostri contendenti principali per il bronzo, piazzatisi come da pronostico sesti) purtroppo non è andata in porto, con dei risvolti che appaiano preoccupanti in virtù della gara di specialità. Al terzo posto infatti si sono accomodati i britannici Lilah Fear-Lewis Gibson, artefici della migliore rhythm dance della carriera, premiata con un GOE stellare in tutte le difficoltà pianificate e capaci addirittura di sfondare il muro dei 50 punti nel tecnico, con cui si sono spinti fino a 86.85 (50.08, 36.77), più di un punto rispetto anche ai più quotati canadesi Piper Gilles-Paul Poirier, quarti con 85.79 (48.74, 37.05) superando i nostri ragazzi in particolar modo nella valutazione dell’elemento coreografico e nel riscontro sul secondo punteggio. La progressione dei pattinatori d’Oltremanica, sempre dietro ai due team citati nel corso di tutto il quadriennio (fatta eccezione per questa annata sportiva), ha dell’incredibile, ma non mancano i punti interrogativi. 

La prova è stata vinta invece dagli statunitensi Madison Check-Evan Bates, abili a confezionare una danza da 91.06 (52.77, 38.29) anche in questo caso premendo l’acceleratore sull’elemento coreografico. Ampia la distanza con i francesi Laurence Fournier Beaudry-Guillaume Cizeron, secondi con 89.98 (51.74, 38.24) dopo aver finalmente eseguito un programma corto senza intoppi. 

L’Italia si avvicina quindi allo short delle coppie d’artistico con sei punti, uno in più della Georgia, sesta a cinque. In testa ci sono quindi gli Stati Uniti con seguiti da Francia (9), Gran Bretagna (8) e Canada (7). Attenzione perché il prossimo segmento potrà spostare non poco gli equilibri. 

CLASSIFICA GENERALE TEAM EVENT

Rank Team Nation Total Points Men Single Skating Women Single Skating Pair Skating Ice Dance
SP SP SP RD
1 United States of America
USA
10 10
2 France
FRA
9 9
3 Great Britain
GBR
8 8
4 Canada
CAN
7 7
5 Italy
ITA
6 6
6 Georgia
GEO
5 5
7 Republic of Korea
KOR
4 4
8 Japan
JPN
3 3
9 People’s Republic of China
CHN
2 2
10 Poland
POL
1 1

CLASSIFICA RHYTHM DANCE TEAM EVENT

Classifica

 
NOC, Comitato Olimpico Nazionale

 
Nome

 
Punteggio
Punti di squadra
 Dettagli
1
USA
CHOCK Madison
BATES Evan
91.06
10
2
FRA
FOURNIER BEAUDRY Laurence
CIZERON Guillaume
89.98
9
3
GBR
FEAR Lilah
GIBSON Lewis
86.85
8
4
CAN
GILLES Piper
POIRIER Paul
85.79
7
5
ITA
GUIGNARD Charlene
FABBRI Marco
83.54
6
6
GEO
DAVIS Diana
SMOLKIN Gleb
78.97
5
7
KOR
LIM Hannah
QUAN Ye
70.55
4
8
JPN
YOSHIDA Utana
MORITA Masaya
68.64
3
9
CHN
WANG Shiyue
LIU Xinyu
64.92
2
10
POL
DOVHAL Sofiia
KULESZA Wiktor
 60.23 1
