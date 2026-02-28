Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2026: Diggins leader, Ilar a -219

La Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo è iniziata venerdì 28 novembre 2025 a Ruka, in Finlandia, mentre la conclusione è in programma a Lake Placid, negli Stati Uniti, domenica 22 marzo 2025: sono previste in calendario 27 gare individuali, oltre al Tour de Ski, che si svolgerà interamente in Italia.

Il Bel Paese, infatti, ospiterà la manifestazione tra Dobbiaco e Val di Fiemme, oltre ai Giochi Olimpici di febbraio, che si svolgeranno ancora in Trentino. Tornano in calendario, rispetto alla scorsa stagione, inoltre, la sprint di Drammen e la 50 km di Oslo-Holmenkollen.

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO FEMMINILE 2025-2026

DIGGINS Jessie USA 1619 ILAR Moa SWE 1400 DAHLQVIST Maja SWE 1175 JOENSUU Jasmi FIN 823 FAEHNDRICH Nadine SUI 814 STADLOBER Teresa AUT 811 MATINTALO Johanna FIN 810 ANDERSSON Ebba SWE 803 SIMPSON-LARSEN Karoline NOR 786 WENG Heidi NOR 774

CLASSIFICA DISTANCE COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO FEMMINILE 2025-2026

Jessie Diggins (Stati Uniti) 876 Moa Ilar (Svezia) 749 Karoline Simpson-Larsen (Norvegia) 570 Ebba Andersson (Svezia) 540 Teresa Stadlober (Austria) 524 Astrid Oeyre Slind (Norvegia) 506 Heidi Weng (Norvegia) 498 Frida Karlsson (Svezia) 432 Maja Dahlqvist (Svezia) 405 Pia Fink (Germania) 400

CLASSIFICA SPRINT COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO FEMMINILE 2025-2026