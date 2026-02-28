Sci di fondoSport Invernali
Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2026: Diggins leader, Ilar a -219
La Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo è iniziata venerdì 28 novembre 2025 a Ruka, in Finlandia, mentre la conclusione è in programma a Lake Placid, negli Stati Uniti, domenica 22 marzo 2025: sono previste in calendario 27 gare individuali, oltre al Tour de Ski, che si svolgerà interamente in Italia.
Il Bel Paese, infatti, ospiterà la manifestazione tra Dobbiaco e Val di Fiemme, oltre ai Giochi Olimpici di febbraio, che si svolgeranno ancora in Trentino. Tornano in calendario, rispetto alla scorsa stagione, inoltre, la sprint di Drammen e la 50 km di Oslo-Holmenkollen.
CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO FEMMINILE 2025-2026
- DIGGINS Jessie USA 1619
- ILAR Moa SWE 1400
- DAHLQVIST Maja SWE 1175
- JOENSUU Jasmi FIN 823
- FAEHNDRICH Nadine SUI 814
- STADLOBER Teresa AUT 811
- MATINTALO Johanna FIN 810
- ANDERSSON Ebba SWE 803
- SIMPSON-LARSEN Karoline NOR 786
- WENG Heidi NOR 774
CLASSIFICA DISTANCE COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO FEMMINILE 2025-2026
- Jessie Diggins (Stati Uniti) 876
- Moa Ilar (Svezia) 749
- Karoline Simpson-Larsen (Norvegia) 570
- Ebba Andersson (Svezia) 540
- Teresa Stadlober (Austria) 524
- Astrid Oeyre Slind (Norvegia) 506
- Heidi Weng (Norvegia) 498
- Frida Karlsson (Svezia) 432
- Maja Dahlqvist (Svezia) 405
- Pia Fink (Germania) 400
CLASSIFICA SPRINT COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO FEMMINILE 2025-2026
- DAHLQVIST Maja SWE 608
- FAEHNDRICH Nadine SUI 566
- HAGSTROEM Johanna SWE 520
- JOENSUU Jasmi FIN 447
- RYDZEK Coletta GER 444
- ILAR Moa SWE 444
- DIGGINS Jessie USA 443
- SVAHN Linn SWE 418
- SUNDLING Jonna SWE 416
- GIMMLER Laura GER 380
