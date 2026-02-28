Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Sci di fondoSport Invernali

Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2026: Diggins leader, Ilar a -219

Pubblicato

2 minuti fa

il

Per approfondire:
Jessie Diggins
Jessie Diggins / LaPresse

La Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo è iniziata venerdì 28 novembre 2025 a Ruka, in Finlandia, mentre la conclusione è in programma a Lake Placid, negli Stati Uniti, domenica 22 marzo 2025: sono previste in calendario 27 gare individuali, oltre al Tour de Ski, che si svolgerà interamente in Italia.

Il Bel Paese, infatti, ospiterà la manifestazione tra Dobbiaco e Val di Fiemme, oltre ai Giochi Olimpici di febbraio, che si svolgeranno ancora in Trentino. Tornano in calendario, rispetto alla scorsa stagione, inoltre, la sprint di Drammen e la 50 km di Oslo-Holmenkollen.

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO FEMMINILE 2025-2026

  1. DIGGINS Jessie USA 1619
  2. ILAR Moa SWE 1400
  3. DAHLQVIST Maja SWE 1175
  4. JOENSUU Jasmi FIN 823
  5. FAEHNDRICH Nadine SUI 814
  6. STADLOBER Teresa AUT 811
  7. MATINTALO Johanna FIN 810
  8. ANDERSSON Ebba SWE 803
  9. SIMPSON-LARSEN Karoline NOR 786
  10. WENG Heidi NOR 774

CLASSIFICA DISTANCE COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO FEMMINILE 2025-2026

  1. Jessie Diggins (Stati Uniti) 876
  2. Moa Ilar (Svezia) 749
  3. Karoline Simpson-Larsen (Norvegia) 570
  4. Ebba Andersson (Svezia) 540
  5. Teresa Stadlober (Austria) 524
  6. Astrid Oeyre Slind (Norvegia) 506
  7. Heidi Weng (Norvegia) 498
  8. Frida Karlsson (Svezia) 432
  9. Maja Dahlqvist (Svezia) 405
  10. Pia Fink (Germania) 400

CLASSIFICA SPRINT COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO FEMMINILE 2025-2026

  1. DAHLQVIST Maja SWE 608
  2. FAEHNDRICH Nadine SUI 566
  3. HAGSTROEM Johanna SWE 520
  4. JOENSUU Jasmi FIN 447
  5. RYDZEK Coletta GER 444
  6. ILAR Moa SWE 444
  7. DIGGINS Jessie USA 443
  8. SVAHN Linn SWE 418
  9. SUNDLING Jonna SWE 416
  10. GIMMLER Laura GER 380
Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità