Civitanova rimonta da 0-2 e poi spreca nel tie-break Montpellier: primo ko in Champions League, ma i quarti…

Civitanova è incappata nella prima sconfitta stagionale nella Champions League di volley maschile: dopo aver infilato quattro vittorie consecutive per 3-0, la Lube è crollata sul campo del Montpellier al tie-break. I cucinieri sono riusciti a rimontare dal 2-0 e al tie-break si sono issati sul +4 (8-4), ma si sono fatti rimontare, hanno sciupato un match-point sul 14-13 e si sono inchinati per 3-2 (29-27; 25-22; 14-25; 18-25; 16-14).

La formazione marchigiana prosegue nella propria stagione altalenante ma il punto conquistato oggi in terra transalpina ha permesso ai biancorossi di smuovere la classifica della Pool E: primo posto con 4 vittorie (13 punti) davanti a Montpellier (3 vittorie, 7 punti) e Projek Varsavia (2 vittorie, 7 punti). Il risultato odierno ha nei fatti consegnato la qualificazione diretta ai quarti di finale della massima competizione europea (riservata alle prime dei gironi), ma per la matematica certezza bisognerà aspettare.

Uno scatenato Aleksandar Nikolov (33 punti, 4 muri), un tonico Eric Loeppky (22 punti, 5 ace, 63% in attacco) e un solido Mattia Bottolo (11 punti, 47% in ricezione e 46% in fase offensiva) non sono bastati a completare la rimonta. A guidare Montpellier sono stati Simon Hirsch (16 punti), Ezequiel Palacios (14) e Tomas Lopez (11).