Montpellier-Civitanova oggi, Champions League volley 2026: orario, tv, programma, streaming

Civitanova torna in campo in CEV Champions League per la quinta giornata del girone E, attesa mercoledì 10 febbraio sul campo del Montpellier HSC VB. Una sfida che può risultare importante nella corsa al primo posto, con i marchigiani saldamente al comando ma chiamati a confermare quanto di buono mostrato fin qui in Europa.

Dopo quattro giornate, la classifica vede infatti Civitanova a punteggio pieno (12 punti), davanti a Projekt Warszawa (7) e proprio a Montpellier (5), mentre Leuven resta fanalino di coda. Il match dell’andata, disputato all’Eurosuole Forum, ha raccontato di una Lube solida e concreta, capace di imporsi 3-0 con parziali sempre gestiti, senza mai concedere reali spiragli ai francesi. Una prestazione costruita sulla continuità al servizio, su una ricezione ordinata e su un attacco ben distribuito, che ha permesso ai biancorossi di prendere progressivamente il controllo dell’incontro.

Ora però il contesto è diverso. Montpellier, già capace di battere Warszawa e di confermarsi squadra competitiva in casa, cercherà riscatto e punti pesanti per restare agganciata al treno qualificazione. Per Civitanova, invece, la trasferta francese rappresenta un passaggio chiave anche dal punto di vista mentale. Il momento in Superlega non è dei più semplici e l’Europa diventa così un terreno fondamentale per ritrovare certezze, ritmo e fiducia.

La Champions League, fin qui, ha restituito l’immagine di una Lube cinica e matura, capace di chiudere tutte le partite senza perdere set, compreso il doppio confronto con Leuven e il netto successo esterno a Varsavia. Un percorso che ha già avvicinato i marchigiani all’accesso diretto ai quarti di finale, ma che va completato con attenzione, evitando cali di tensione. A Montpellier servirà dunque un’altra prova di solidità, contro una squadra che punterà su aggressività al servizio e ritmo in attacco per spezzare le certezze biancorosse. Per Civitanova, l’obiettivo è chiaro: dare continuità al cammino europeo, blindare il primato del girone e trasformare la Champions nel punto fermo di una stagione che cerca ancora la propria definitiva stabilità.

Il fischio d’inizio è in programma al Palais des Sports Jacques Chaban Delmas di Castelnau Le Lez martedì 10 febbraio con inizio alle 20.00. La partita sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma a pagamento Sky sul canale Sky Sport Arena (204 della piattaforma Sky), mentre è prevista la diretta streaming su Dazn (visibile saltuariamente anche sul canale 214 di Sky), su Now Tv, su Sky Go e su Eurovolley tv. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Montpellier HSC VB e Lube Civitanova.

A CHE ORA LA CHAMPIONS LEAGUE DI VOLLEY MASCHILE OGGI

Martedì 10 febbraio – Palais des Sports Jacques Chaban Delmas di Castelnau Le Lez

Ore 18.00 Montpellier HSC VB vs Lube Civitanova

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY MASCHILE2025-2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (204 della piattaforma Sky)

Diretta streaming: Dazn, Now Tv, Sky Go e su Eurovolley tv (eurovolley.tv)

Diretta Live testuale: OA Sport.