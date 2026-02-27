Cambia il programma della discesa maschile a Garmisch: nuovo orario, motivo e tv

La discesa libera maschile di Garmisch, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino, ha subito un cambiamento di programma a causa delle elevatissime temperature, protagoniste della settimana nella località tedesca: al termine della seconda prova cronometrata si sono toccati addirittura i 16 °C, riscontro di una colonnina di mercurio quasi primaverile e tutt’altro che invernale.

La gara era prevista alle ore 11.45 di sabato 28 febbraio, ma è stata anticipata di trenta minuti e dunque scatterà alle ore 11.15. Gli organizzatori avrebbero gradito un’inversione di programma con il superG femminile di Soldeu, in calendario alle ore 10.15, in modo da beneficiare di una temperatura più fresca, ma anche ad Andorra la situazione non è delle migliori e lo scambio si è reso impossibile.

L’auspicio è che la pista non si danneggi troppo e che riesca a essere praticabile per il maggior numero possibile di atleti. La nuova programmazione per la Coppa del Mondo di sci alpino nella giornata di sabato 28 febbraio sarà la seguente: superG femminile di Soldeu alle ore 10.15, discesa libera maschile di Garmisch alle ore 11.15.

NUOVO PROGRAMMA DISCESA MASCHILE GARMISCH

Sabato 28 febbraio

Ore 11.15 Discesa libera maschile a Garmisch – Diretta tv su Rai 2

