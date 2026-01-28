Calcio femminile, Inter e Roma approdano alle semifinali di Coppa Italia 2026

Calato il sipario su due delle quattro sfide valide per l’accesso alle semifinali della Coppa Italia di calcio femminile. A catalizzare l’attenzione è stato il terzo derby capitolino della stagione tra Roma e Lazio, andato in scena oggi. Le formazioni allenate da Rossettini e Grassadonia ripartivano dallo 0-0 maturato all’andata a Formello: le giallorosse, orfane della squalificata Manuela Giugliano, erano a caccia della settima semifinale consecutiva, mentre le biancocelesti inseguivano il sogno della prima vittoria nella stracittadina.

Al Tre Fontane sono state le padrone di casa a imporre subito il proprio ritmo, con un match di fatto indirizzato già nella prima frazione. Il gol di Alice Corelli dopo appena 6 minuti ha rappresentato solo l’antipasto di un avvio travolgente. A mettere il sigillo definitivo ci ha pensato la canadese Evelyne Viens, che con una micidiale doppietta al 27’ e al 28’ ha chiuso i conti anzitempo. La girandola di cambi nella ripresa non ha modificato lo spartito e per la Roma è arrivata la qualificazione al penultimo atto della competizione.

Partiva da una situazione di netto vantaggio l’Inter, forte del 2-0 conquistato all’andata a Narni contro la Ternana Women, firmato da Detruyer e Glionna. Il pronostico pendeva tutto dalla parte della Beneamata, anche alla luce del fattore campo.

Le attese non sono state tradite. Le ragazze guidate da Gianpiero Piovani hanno fatto valere la propria superiorità, imponendosi con un netto 4-0 sulla formazione umbra. Protagonista nel primo tempo la maltese Haley Bugeja, a segno al 2’ e al 42’, reti che hanno messo la partita sui binari giusti. Nella ripresa è arrivato il suggello definitivo con i gol dell’ungherese Henrietta Csiszár al 77’ e della tedesca Lina Magull all’85’. In semifinale sarà dunque Roma-Inter, una sfida che promette spettacolo.