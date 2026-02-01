Bryan Coquard vince il GP La Marseillaise, bel piazzamento di Nicolò Buratti

Bryan Coquard ha vinto il GP La Marseillaise, evento di livello 1.1 che ha aperto il calendario ciclistico francese. Il transalpino si è imposto sul traguardo di Marsiglia dopo 146 km di fatica, con un paio di salite nella prima parte del percorso (i 7,7 km del 3,6% del Pas de la Couelle e i 3,4 km al 3% del Col de l’Espigoulier) e i 1300 metri al 4,3% del Col de la Gineste a dieci chilometri dall’arrivo.

L’alfiere della Cofidis si è imposto in una volata di gruppo davanti al belga Steffen De Schuyteneer (Lotto Intermarché) e all’olandese Alex Molenaar (Caja Rural-Seguros RGA), da annotare il buon quarto posto di Nicolò Buratti (MBH Bank CSB Telecom Fort), che si è lasciato alle spagnolo Xabier Berasategi e i due francesi Victor Loulergue e Théo Delacroix.

Il gruppo è riuscito a riprendere i fuggitivi di giornata nei pressi del triangolo rosso dell’ultimo chilometro e Bryan Coquard ha conquistati la sua 54 vittoria da professionista, a un anno di distanza dall’ultimo sigillò (si impose il 24 gennaio 2025 in occasione della quarta tappa del Tour Down Under, evento di livello World Tour).