Benjamin Jacques Alliod: “Peccato non aver ottenuto prima questo risultato”

Benjamin Jacques Alliod si trova in quinta posizione (quando sono scesi 47 dei 60 atleti in gara) nella discesa libera maschile di Crans Montana, in Svizzera, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: l’azzurro commenta ai microfoni di Rai 2 HD il miglior piazzamento in carriera nel circuito maggiore.

La gioia dell’azzurro: “Sono veramente sorpreso, perché non me l’aspettavo: ho fatto anche un errore, quindi ho detto ‘Non so come sarà andata’, poi sono andato giù, ho visto quinto e sono esploso di gioia veramente. La prima parte è tutta di scorrimento, sono diventato molto bravo sul facile, e poi comunque le curve le so sempre fare, mi piace anche il tecnico e i dossi soprattutto sono molto bravo a farli“.

Un pensiero per le vittime di Capodanno di Crans Montana: “Parlo anche francese, perché sono valdostano, e quindi è bello, fa bene alla gente di Crans in questo periodo veramente brutto con quello che è successo, e questa prestazione la dedico anche a loro e a tutti quelli che hanno sofferto per questa tragedia“.

Un piccolo rammarico però c’è: “Sono contento, sto crescendo, peccato non aver fatto prima questo risultato, magari staccavo il ticket per le Olimpiadi, però va bene lo stesso. Oggi partivo entro i 30, e con questa prova l’ho consolidata, veramente cambia abbastanza partire davanti, quindi sono contento“.