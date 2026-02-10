ATP Rotterdam 2026, Norrie approda agli ottavi. Esce Medvedev

La giornata inaugurale del torneo ATP 500 di Rotterdam propone cinque match di primo turno. Il britannico Norrie esce alla distanza e supera l’ostacolo Bautista Agut, mentre nel match più atteso il francese Ugo Humbert, ex Top 20, sorprende il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 4.

Cameron Norrie, testa di serie numero sei, regola lo spagnolo Roberto Bautista Agut 7-6(3) 6-1 in un’ora e cinquantasei minuti. Il britannico si aggiudica al tie-break un primo set che registra altrettanti break negli ultimi quattro giochi e dilaga nel secondo set grazie alla partenza a razzo che gli consente di scappare sul 3-0 per poi chiudere i conti al primo match point.

Il francese Ugo Humbert, numero 36 del mondo, elimina il russo Daniil Medvedev 7-6(4) 3-6 6-3 in due ore e ventiquattro minuti. Il francese si aggiudica al tie-break un primo parziale caratterizzato dall’assoluto dominio dei servizi, una sola palla break concessa nei dodici giochi, e, dopo aver subito la reazione del rivale nel secondo parziale, indirizza l’incontro sui binari favorevoli con il break del quarto gioco e chiude i conti al secondo match point.

Il qualificato australiano Christopher O’Connell doma il francese Valentin Royer 6-4 4-6 7-6(4) al termine di una battaglia infinita che si risolve dopo due ore e quarantaquattro minuti. L’olandese Botic Van De Zandschulp piega il qualificato francese Luka Pavlovic 7-6(5) 6-3 in un’ora e trentasette minuti. In chiusura di giornata lo spagnolo Jaume Munar domina il giovane norvegese Nicolai Budkov Kjaer 6-1 6-3 in un’ora e dodici minuti.