ATP Montpellier 2026, Felix Auger-Aliassime e Adrian Mannarino in finale sul veloce indoor francese

Felix Auger-Aliassime ha posto fine alla sorprendente cavalcata del qualificato francese Titouan Droguet sabato all’Open Occitanie di Montpellier, chiudendo con autorità. Prima testa di serie e campione in carica, ha alzato il livello nel set decisivo per tornare in finale nell’ATP 250 grazie a una vittoria per 6-4, 6-7(5), 6-1.

Sette degli otto titoli vinti in carriera da Auger-Aliassime sono arrivati indoor, e le sue 87 vittorie al coperto sono il dato più alto del decennio nel circuito ATP. Il canadese raggiunge così la sua 21ª finale a livello di tour e la 13ª indoor.

Droguet, che disputava la sua prima semifinale a livello di circuito maggiore e il primo match contro un top-10, ha costretto il canadese al terzo set, piazzando una magnifica palla liftata in pallonetto sul 5-5 del tie-break del secondo set, seguita da uno dei suoi 14 ace.

Ma dopo aver annullato due palle break sull’1-1 nel terzo set, Auger-Aliassime ha infilato cinque giochi consecutivi, prendendo il largo e chiudendo l’incontro. Dopo aver sconfitto in successione i francesi Arthur Fils e Droguet, il nordamericano affronterà un altro beniamino di casa in finale, Adrian Mannarino.

Mannarino ha interrotto il percorso del qualificato statunitense Martin Damm con una vittoria per 1-6, 6-3, 6-4. Il francese di 37 anni ha reagito dopo un avvio lento per raggiungere la sua 16ª finale a livello di tour e la prima in Francia. Finalista più anziano nella storia del torneo, Mannarino sale al numero 51 del ranking. Il transalpino è alla ricerca del suo primo titolo dal successo di Sofia nel 2023.

Damm aveva superato le qualificazioni dell’evento ATP 250, per poi sorprendere Hubert Hurkacz e Roberto Bautista Agut in due set. Il 22enne ha sconfitto Luca Nardi nei quarti di finale, raggiungendo la sua prima semifinale a livello di tour. Lascia Montpellier al numero 130 del ranking, con un balzo in avanti di 30 posizioni.