Atletica, World Indoor Tour Belgrado 2026: orari, programma, tv, streaming, italiani in gara

Il World Indoor Tour 2026 di atletica si trasferisce in Serbia e per la precisione a Belgrado nel pomeriggio odierno in occasione della sesta tappa Gold della stagione. Prosegue dunque il calendario del massimo circuito internazionale al coperto, nel percorso di avvicinamento verso i Campionati Mondiali in sala di Torun che si terranno dal 20 al 22 marzo.

Nel meeting della capitale serba sono attesi ben otto azzurri, tra cui la campionessa europea e argento mondiale in carica dei 60 Zaynab Dosso alla seconda uscita dell’anno dopo il convincente 7.09 registrato al debutto la scorsa settimana ad Ostrava. Italia che verrà rappresentata anche da Samuele Ceccarelli e Stephen Awuah Baffour nei 60 piani al maschile, Elisa Di Lazzaro e Giada Carmassi nei 60 ostacoli, Marta Zenoni nei 1500, Nick Ponzio nel peso e Idea Pieroni nel salto in alto.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, gli italiani in gara, il palinsesto tv e streaming del meeting di Belgrado, sesta tappa Gold stagionale del World Indoor Tour di atletica. L’evento verrà trasmesso dalle ore 17.00 alle 19.00 in diretta tv su Sky Sport Arena; in diretta streaming su Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO WORLD INDOOR TOUR BELGRADO OGGI

Mercoledì 11 febbraio

14.35 Salto triplo (femminile)

16.00 60 ostacoli (femminile), batterie

16.20 Salto in lungo (femminile)

16.25 60 metri (femminile), batterie

16.40 60 metri (maschile), batterie

16.45 Getto del peso (maschile)

17.02 400 metri (maschile)

17.23 800 metri (femminile)

17.40 Salto in alto (femminile)

17.45 1500 metri (femminile)

17.55 Salto in lungo (maschile)

17.59 3000 metri (maschile)

18.20 60 ostacoli (femminile), finale

18.30 60 ostacoli (maschile)

18.44 60 metri (femminile), finale

18.55 60 metri (maschile), finale

PROGRAMMA WORLD INDOOR TOUR BELGRADO OGGI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena, dalle 17.00 alle 19.00

Diretta streaming: dalle 17.00 alle 19.00 su Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA WORLD INDOOR TOUR BELGRADO

60 ostacoli (femminile): Giada Carmassi, Elisa Di Lazzaro.

60 metri (femminile): Zaynab Dosso.

60 metri (maschile): Samuele Ceccarelli, Stephen Awuah Baffour.

Getto del peso (maschile): Nick Ponzio.

Salto in alto (femminile): Idea Pieroni.

1500 metri (femminile): Marta Zenoni.