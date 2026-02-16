Arianna Fontana si ferma ai piedi del podio nei 1000 metri: rimandato il sorpasso a Mangiarotti

Ad un passo dalla quattordicesima medaglia olimpica della carriera. Arianna Fontana sfiora l’ennesimo podio, concludendo al quarto posto la gara dei 1000 metri alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. A trionfare è stata ancora una volta l’olandese Xandra Velzeboer, che piazza la doppietta dopo il successo nei 500 metri. Argento per la canadese Courtney Sarault e bronzo per la sudcoreana Kim Gilli.

Una finale molto combattuta e che ha visto un’ottima partenza di Arianna, che si è subito messa dietro a Sarault. Dopo un primo tentativo respinto dall’azzurra, Velzeboer riesce a passare Fontana all’interno. La valtellinese si è leggermente staccata dalla testa della gara complice anche un contatto con la cinese Gong Li. Persi quei metri, Fontana ha provato la rimonta, ma non è riuscita a ricucire, con Velzeboer che ha poi preso la posizione di testa e non l’ha più lasciata, vincendo davanti a Sarault e Gilli.

Sesto posto olimpico per Elisa Confortola, che è riuscita a trionfare nella finale B. La valtellinese era stata eliminata in semifinale, chiudendo al terzo posto alle spalle di Sarault e Fontana, ma l’avanzamento di Kim Gilli in finale aveva tolto possibilità di ripescaggio. Fuori, invece, Chiara Betti.

Fontana deve così rimandare l’appuntamento con la quattordicesima medaglia olimpica e il definitivo sorpasso ad Edoardo Mangiarotti. La prima e principale occasione sarà già mercoledì sera con la finale della staffetta femminile, dove le azzurre hanno tutte le carte per salire non solo sul podio, ma anche sul gradino più alto.