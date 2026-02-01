Alex Marquez: “Molto felice della nuova moto, pronti a metterci alla prova”

Si è svolta la presentazione del Team Gresini 2026 della MotoGP: a Kuala Lumpur, in Malesia, è stata svelata la nuova livrea, che conferma l’azzurro come colore dominante. Le Desmosedici saranno guidate dagli spagnoli Alex Marquez e Fermin Aldeguer.

Il primo, che guiderà una Ducati Factory, era presente all’evento, mente il secondo, che avrà a disposizione una moto del 2025, è fermo a casa per infortunio. Alex Marquez ha commentato: “Sono molto felice della nuova moto e molto emozionato di iniziare una nuova stagione col team“.

Circa gli obiettivi del 2026, invece, lo spagnolo si è augurato: “Speriamo sia una stagione ricca di successi, da parte nostra ci metteremo tutto l’impegno e il lavoro che serve per raggiungere i nostri obiettivi. Siamo assolutamente pronti a metterci alla prova“.