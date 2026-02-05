L’Africa Eco Race 2026 entra nella sua fase decisiva e ogni chilometro può cambiare il destino della gara. Il rally è ormai completamente immerso in Mauritania, dove l’ottava tappa ha offerto uno dei percorsi più spettacolari e impegnativi di questa edizione. La speciale ad anello attorno ad Aïdzidine ha messo alla prova uomini e mezzi su 429 km totali, con 415 km di prova speciale. Un tracciato estremamente vario: sabbia, rocce, settori durissimi, dune e navigazione complessa, affrontati sotto un caldo soffocante che ha reso la sabbia ancora più insidiosa. Una tappa che molti concorrenti hanno già definito tra le più belle dell’Africa Eco Race 2026. Nella categoria Moto, vittoria di tappa per Gautier Paulin, davanti a Jean-Loup Lepan e Thomas Marini, che grazie a una prova solida torna leader della classifica generale, con distacchi ancora ridottissimi. La lotta per la vittoria finale resta apertissima. Grande rispetto per i piloti della Motul Xtreme, veri protagonisti del rally “in solitaria”, senza assistenza, in condizioni estreme. Nella categoria Auto, successo di giornata per Christian Femont, mentre nella generale Pol Van Pollaert mantiene la testa, anche se il margine si assottiglia. Giornata complicata nella SSV, con problemi per il campione in carica Pierre Lafay, aiutato fino al traguardo dall’equipaggio italiano Gaspari–Ceci e dal camion di Gerrit Zuurmond, poi vincitore tra i Camion dopo una lunghissima giornata di gara. Impegnativa anche la prova per la categoria Storica, che continua a regalare grande spettacolo. L’Africa Eco Race 2026 non rallenta: domani tappa 9 da Aïdzidine a Ouada Naga, una frazione veloce ma tecnica, dove costanza, ritmo e navigazione faranno la differenza. Iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere gli ultimi, decisivi capitoli di questa straordinaria avventura nel deserto. #AfricaEcoRace #AfricaEcoRace2026 #RallyRaid #RallyRaidAfrica #Motorsport #DesertRally #Mauritania #RallyAdventure #OffRoad #EnduranceRacing #MotorcycleRally #AutoRally #SSV #Camion #MotulXtreme