A che ora lo short track oggi in tv, Olimpiadi 2026: programma sabato 14 febbraio, streaming, italiani in gara

Sabato 14 febbraio, prenderà il via il terzo giorno del programma dallo short track alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sull’anello di ghiaccio meneghino lo spettacolo dei pattini veloci avrà inizio e in casa Italia si vorrà rispondere presente con decisione per iniziare col piglio giusto questa nuova avventura a Cinque Cerchi.

LA DIRETTA LIVE DELLO SHORT TRACK DALLE 20.15

Nei quarti di finale dei 1000 metri donne Arianna Fontana riprende nel proprio incedere, dopo aver conquistato l’argento olimpico nei 500. Le ambizioni sono quelle di andare il più lontano possibile, ma il coefficiente di difficoltà è estremamente elevato, in considerazione poi della necessità di doversi gestire di turno in turno. Vedremo cosa farà l’azzurra. Con Arianna ci saranno anche Elisa Confortola e Chiara Betti. Azzurre, tra l’altro, protagoniste nelle semifinali della staffetta femminile.

Protagonisti anche gli uomini nei 1500 metri e Pietro Sighel, in questo caso, va a caccia di un riscatto dopo la squalifica dei 1000 metri di ieri. Un provvedimento che non ha trovato d’accordo il pattinatore e lo staff azzurro e costata una potenziale medaglia. Oltre a Sighel, da osservare con attenzione anche Luca Spechenhauser e Thomas Nadalini.

Per la gara di domani dello short track alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai2 o su RaiSport HD (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

A CHE ORA LO SHORT TRACK OGGI ALLE OLIMPIADI

Sabato 14 febbraio

Ore 20:15 1500 metri uomini – Quarti di finale – Diretta tv su RaiSport

Ore 20:59 1000 metri donne – Batterie – Diretta tv su Rai2

Ore 21:44 1500 metri uomini – Semifinali – Diretta tv su Rai2

Ore 22:00 staffetta femminile – Semifinali – Diretta tv su Rai2

Ore 22:27 1500 metri uomini – Finale B – Diretta tv su Rai2

Ore 22:34 1500 metri uomini – Finale A – Diretta tv su Rai2

PROGRAMMA SHORT TRACK: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD in alternanza con altri sport dalle 20.15, poi Rai2 dalle 21.00

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA SPEED SKATING DOMANI ALLE OLIMPIADI

1500 metri uomini – Pietro Sighel, Luca Spechenhauser, Thomas Nadalini

1000 metri donne – Arianna Fontana, Elisa Confortola, Chiara Betti

Staffetta femminile – Italia