Quanti punti guadagna Flavio Cobolli in United Cup? Il bottino per la vittoria contro Wawrinka e il nuovo ranking

Flavio Cobolli ha guadagnato 20 punti nel ranking ATP grazie alla vittoria conquistata contro Stan Wawrinka nella fase a gironi della United Cup, la competizione per Nazionali miste in corso di svolgimento sul cemento di Perth (Australia). L’azzurro è riuscito a imporsi al termine di una maratona di due ore e 57 minuti, chiudendo i conti con il punteggio di 6-4, 6-7(2), 7-6(4) e permettendo all’Italia di pareggiare i conti nel confronto con la Svizzera dopo il ko rimediato da Jasmine Paolini contro Belinda Bencic.

Il regolamento della manifestazione è particolare per l’assegnazione dei punti ATP e il bottino varia in base alla caratura dell’avversario affrontato e al momento dell’evento in cui ci si trova. Nello specifico un successo nella fase a gironi contro un giocatore tra il 101mo e il 250mo posto della classifica mondiale (Wawrinka è attualmente il numero 156) assicura 20 punti. Questo è dunque il malloppo che il nostro portacolori è riuscito a portare a casa da questa battaglia decisamente impegnativa.

Flavio Cobolli ha scartato 70 punti in questa settimana, raccolti dodici mesi fa proprio in United Cup (ebbe la meglio sullo svizzero Stricker e sul francese Humbert, poi perse con il ceco Machac). Al momento occupa il 22mo posto con 1.950 punti, martedì 6 gennaio avrà l’occasione per migliorare il proprio bottino affrontando il francese Arthur Rinderknech: in caso di vittoria contro il numero 29 del mondo porterebbe a casa 40 punti e salirebbe a quota 1.990 punti, ma non migliorerebbe la 22ma piazza nella graduatoria mondiale.

Per sperare di scavalcare l’argentino Francisco Cerundolo (2.035) e lo statunitense Tommy Paul (2.050), dunque rientrare nella top-20 internazionale in vista degli Australian Open (primo Slam della stagione che scatterà il prossimo 18 gennaio) servirebbe fare più strada in United Cup, ma molto dipenderebbe anche dal ranking dei rivali.