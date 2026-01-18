Seguici su
CiclismoCiclocross

Van der Poel è sempre più dominante: a Benidorm la sesta sinfonia in Coppa del Mondo

Pubblicato

1 minuto fa

il

Mathieu van der Poel/IPA Agency

Nei giorni precedenti alla gara c’era stata indecisione sulla sua partecipazione alla gara. Mathieu van der Poel, una volta deciso di partecipare, conferma di essere sempre più dominante e a Benidorm suona la sesta sinfonia stagionale del suo cammino in Coppa del Mondo.

Questa volta il fenomeno olandese sceglie le maniere forti, aumenta l’andatura al termine del primo giro e s’invola verso la vittoria solitaria, 1h01’04” il suo tempo. Van der Poel conquista la sesta affermazione in altrettante uscite e consolida così il primato in classifica generale a due tappe dal termine.

Alle sue spalle si piazza il belga Thibau Nys, secondo a ventotto secondi di distacco, che precede di quattro secondi la grande rivelazione di giornata, lo spagnolo Felipe Lloret Ors. Completano la Top 5 l’olandese Tibor Del Grosso, quarto con quarantaquattro secondi di ritardo, e il belga Niels Vandeputte.

Filippo Agostinacchio, sedicesimo con ritardo di 1’41” è il migliore degli italiani davanti al connazionale Gioele Bertolini. Termina ventunesimo, 2’45” il suo distacco, Federico Ceolin. Non terminano la gara Marco Marzani, Gabriele Spadoni, Simone Zecchini e Lorenzo Dallarosta.

