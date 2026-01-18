CiclismoCiclocross
Van der Poel è sempre più dominante: a Benidorm la sesta sinfonia in Coppa del Mondo
Nei giorni precedenti alla gara c’era stata indecisione sulla sua partecipazione alla gara. Mathieu van der Poel, una volta deciso di partecipare, conferma di essere sempre più dominante e a Benidorm suona la sesta sinfonia stagionale del suo cammino in Coppa del Mondo.
Questa volta il fenomeno olandese sceglie le maniere forti, aumenta l’andatura al termine del primo giro e s’invola verso la vittoria solitaria, 1h01’04” il suo tempo. Van der Poel conquista la sesta affermazione in altrettante uscite e consolida così il primato in classifica generale a due tappe dal termine.
Alle sue spalle si piazza il belga Thibau Nys, secondo a ventotto secondi di distacco, che precede di quattro secondi la grande rivelazione di giornata, lo spagnolo Felipe Lloret Ors. Completano la Top 5 l’olandese Tibor Del Grosso, quarto con quarantaquattro secondi di ritardo, e il belga Niels Vandeputte.
Filippo Agostinacchio, sedicesimo con ritardo di 1’41” è il migliore degli italiani davanti al connazionale Gioele Bertolini. Termina ventunesimo, 2’45” il suo distacco, Federico Ceolin. Non terminano la gara Marco Marzani, Gabriele Spadoni, Simone Zecchini e Lorenzo Dallarosta.