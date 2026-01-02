Quanto guadagnano i piloti di F1? La classifica degli stipendi: Verstappen paperone, ma i ferraristi…

Il Mondiale F1 2026 incomincerà nel weekend del 6-8 febbraio con il GP d’Australia e durerà ben nove mesi, tra l’altro l’introduzione del nuovo regolamento rimescolerà le carte in tavola e c’è grande curiosità su chi riuscirà a prendere la scena e a meritarsi lo status di scuderia d battere. In questo periodo fanno capolino anche quesiti extra sportivi, come quello sugli stipendi. Quanti soldi guadagnano i piloti? Quali sono gli importi che le squadre sborsano per gli uomini al volante?

Parliamo di cifre molto elevate, vista l’importanza mediatica del Circus e gli sponsor che vi circolano attorno. I piloti che si schierano sulla griglia di partenza possono godere degli stipendi delle scuderie, mentre da questi calcoli sono esclusi gli emolumenti provenienti da altre fonti. Non sono ancora state rese note le cifre del 2026, ma possiamo dare uno sguardo agli assegni che sono circolati nel 2025 per avere un’idea più chiara degli ingaggi sulla griglia di partenza.

Max Verstappen comanda la speciale classifica: il quattro volte Campione del Mondo svetta con 65 milioni di dollari e può fare affidamento su un margine nei confronti degli alfieri della Ferrari. Lewis Hamilton percepisce 62 milioni di dollari, mentre Charles Leclerc si ferma a 34 milioni.

La McLaren è meno generosa, nonostante il titolo iridato: 20 milioni per Lando Norris (nuovo Campione del Mondo) e 6 per Oscar Piastri. Spiccano anche Fernando Alonso (20) e George Russell (15), mentre Kimi Antonelli si è fermato a 2 milioni di dollari alla sua prima stagione ai massimi livelli. Di seguito la classifica degli stipendi dei piloti di F1 con tutte le cifre dei loro guadagni.

CLASSIFICA STIPENDI PILOTI F1

1. Max Verstappen (Red Bull) 65 milioni di dollari

2. Lewis Hamilton (Ferrari) 62 milioni di dollari

3. Charles Leclerc (Ferrari) 34 milioni di dollari

4. Fernando Alonso (Aston Martin) 20 milioni di dollari

4. Lando Norris (McLaren) 20 milioni di dollari

6. George Russell (Mercedes) 15 milioni di dollari

7. Carlos Sainz (Williams) 10 milioni di dollari

7. Pierre Gasly (Alpine) 10 milioni di dollari

9. Alexander Albon (Williams) 8 milioni di dollari

10. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 7 milioni di dollari

10. Esteban Ocon (Haas) 7 milioni di dollari

12. Oscar Piastri (McLaren) 6 milioni di dollari

13. Lance Stroll (Aston Martin) 3 milioni di dollari

14. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 2 milioni di dollari

14. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 2 milioni di dollari

14. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 2 milioni di dollari

17. Oliver Bearman (Haas) 1 milione di dollari

17. Liam Lawson (Red Bull) 1 milione di dollari

19. Jack Doohan (Alpine) 750.000 dollari

19. Isack Hadjar (Racing Bulls) 750.000 dollari