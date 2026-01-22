Valentina Vaccari: “In allenamento piangevo. Poi ho capito che dovevo puntare più sulla velocità”

Valentina Vaccari è stata l’ospite dell’ultima puntata di Sprint Zone, in onda sul canale Youtube di OA Sport. La quattrocentista lombarda si è raccontata e ha raccontato una carriera ancora alle prime battute ma che ha già visto molte sfaccettature per la 19enne nativa di Milano.

L’atleta della Atletica Bergamo ha iniziato a fare notizia nel 2023 quando andò a fissare il nuovo record italiano under 18 e under 20 sui 400 indoor con il tempo di 53.81. Un momento che ha visto un seguito particolare: “Nel 2023 andavo molto forte nella stagione indoor. Poi, sinceramente, pensavo che nella stagione all’aperto potessi fare anche meglio. Ho iniziato subito con lo stesso tempo dell’indoor, invece, per cui è suonato un campanello d’allarme importante. Da quel momento in avanti ho avuto un po’ di problemi anche nelle gare internazionali. Per esempio mi sono ammalata proprio il giorno della finale degli Europei under 20. Un peccato, la stagione è finita a quel punto”.

Valentina Vaccari prosegue nel suo racconto: “Dopodiché, a settembre, ho iniziato a preparare di nuovo la stagione al chiuso ma sentivo che fosse cambiato qualcosa. Le pressioni che avevo erano sempre di più. Sinceramente pensavo di sopportarle ma non è stato così. Pensavo di non essere vista per quel che meritassi. Mi sottostimavo. In allenamento piangevo. Una situazione davvero difficile, una vera e propria crisi. Nel 2024 volevo fare meglio, ma l’apice della mia difficoltà è arrivato ai Campionati Assoluti nei quali mi sono fermata senza un motivo. Non mi sentivo pronta, nel riscaldamento ero agitata e ho svolto solo un giro”.

A quel punto è sopraggiunta la voglia di invertire il trend: “Allora mi sono interfacciata con diversi atleti e tecnici. Mi sono fatta tante domande, se la base di velocità alta che avevo fosse sufficiente. La devo a mio babbo che, a sua volta, è stato un quattrocentista olimpionico. Sentivo che facevo fatica a tenere le velocità più alte. Non ho avuto le risposte giuste dal mio allenatore, per cui ho deciso di mettermi nelle mani di mio padre. Il cambio di allenatore? Mio padre vedendo le mie lacune sulla velocità ha puntato molto su quell’aspetto. Prima in allenamento correvo di più, ora punto di più sulla qualità”.

La lombarda prosegue nel suo racconto: “Dopo aver fissato quel record ero spaventata. Inutile girarci attorno: era la terza prestazione di sempre under 18. Ero in una classifica con atlete di altissimo livello. Io sapevo che avevo fatto molto perchè avevo tirato giù 3 secondi dal tempo dell’anno prima. Sapevo che non potevo proseguire con miglioramenti simili. Diciamo che mi è venuto un dubbio dopo l’altro. Ero al limite. A settembre mi sono rimessa a preparare la stagione indoor ma non è stato facile, andavo più lenta dell’anno prima”.

Per fortuna il presente parla di ben altro: “Ora sono a Milano ad allenarmi. Mio padre viene due volte a settimana a seguirmi e mi gestisce nel migliore dei modi. Sto facendo un mix di tutti gli allenatori che ho avuto in precedenza. Ho una buona base aerobica, faccio tante ripetute e molta tecnica. La preparazione in vista dell’indoor? Va bene, anche se c’è qualche problema fisico che mi fa porre qualche domanda. Sto valutando se fare le gare in programma. Forse è presto. Magari mi prendo questo mese per valutare come evolverà la situazione. Al limite andrò ai Campionati Italiani direttamente. Gli obiettivi del 2026? All’aperto voglio fare i 400 ma anche i 200. Non so bene cosa aspettarmi dopo due anni zoppicanti. Non so bene come andranno le cose ma sicuramente voglio ritoccare il mio personale dopo 3 anni”.

