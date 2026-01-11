Atletica, Enrico Vecchi ed Emily Collinge vincono il Cross Vallagarina

A Villa Lagarina (in provincia di Trento) si è disputata la 48ma edizione del Cross della Vallagarina, uno degli eventi di corsa campestre più storici in Italia che per l’occasione si è disputato su un tracciato rivisto rispetto al recente passato a causa di un masso pericolante che ha impedito l’utilizzo di alcuni pezzi del percorso proposto dall’Us Quercia Dao Conad.

Tra gli uomini si è imposto Enrico Vecchi, tesserato per l’Atletica Casone Noceto: il 25enne, già terzo dodici mesi fa, ha completato gli otto chilometri con il tempo di 26:07, riuscendo a staccare l’ex tricolore Marco Fontana Granotto (Atl. Insieme Verona, 26:15) e il campione italiano di corsa in montagna Isacco Costa (La Recastello Radici Group, 26:18).

Nella gara femminile, sulla distanza dei 5,3 chilometri, invece, ha fatto festa la britannica Emily Collinge (19:02) davanti alla ceca Anna Malkova (19:23) e alla juniores Licia Ferrari (19:50 per la campionessa italiana di categoria). Nicholas Odorizzi ha prevalso tra gli under 20, mentre la ceca Marketa Radanova ha avuto la meglio tra le under 18.