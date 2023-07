Atletica, Alessia Trost non decolla. Inzoli sfiora 7.60, Tardioli sotto il muro dei 21”. Record di Vaccari

Seconda giornata di gare al Challenge di Modena, evento che mette in palio alcuni posti per i Campionati Italiani Assoluti di atletica leggera, in programma a Molfetta nel weekend del 28-30 luglio. Alessia Trost non riesce a decollare: la saltatrice in alto, alla sua quarta uscita stagionale, si conferma in grande difficoltà e la vittoria con un balzo da 1.80 metri non può essere sufficiente. Bravo Francesco Inzoli nel salto in lungo: il classe 2005 aggiunge undici centimetri al personale, atterrando a 7.59 metri (0,7 m/s di vento a favore).

Da annotare il record italiano allieve dei 400 metri firmato da Valentina Vaccari, 17enne capace di correre in 53.81 e di chiudere con il nono tempo complessivo nella gara vinta da Ilaria Accame (52.98). Giro di pista maschile vinto da Francesco Domenico Rossi (46.63), mentre Aurora Berton si è messa in luce sui 200 metri e ha tolto cinque centesimi al personale (23.52 con 0,8 m/s di brezza alle spalle), precedendo Johanelis Abreu (23.87). Junior Tardioli scende sotto il muro dei 21 secondi per la prima volta in carriera: 20.96 (0,3 m/s a favore) e si è migliorato di 18 centesimi.

