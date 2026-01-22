Un’insidia in meno nel tabellone di Sinner, fuori Denis Shapovalov: a New York creò grattacapi

Risultato inatteso nella giornata dedicata al secondo turno degli Australian Open 2026. Il riferimento è all’eliminazione del canadese Denis Shapovalov (n. 21 del seeding), sconfitto dal croato Marin Cilic. Un ko netto per il nordamericano, piegato con il punteggio di 6-4 6-3 6-2. Una prestazione che riaccende le consuete perplessità su Shapovalov, giocatore capace di ammaliare quanto di deludere.

Si pensava che l’incrocio con Cilic, anche alla luce dell’età avanzata del croato, potesse sorridere a “Shapo”, ma il campo ha restituito verdetti ben diversi. Un’eliminazione che ha riflessi anche nella parte di tabellone che interessa Jannik Sinner, impegnato in questo momento nel match di secondo turno contro l’australiano James Duckworth.

Shapovalov, infatti, avrebbe potuto rappresentare un avversario temibile in un eventuale quarto di finale, ricordando quanto accaduto agli US Open della passata stagione. A Flushing Meadows, Jannik fu messo seriamente in difficoltà dal canadese, capace in modo inatteso di reggere il ritmo da fondo dell’azzurro e di fare la differenza con le sue traiettorie mancine. Alla fine, però, Sinner seppe trovare le giuste soluzioni e imporsi con il punteggio di 7-5 6-4 6-3 6-3.

Resta il fatto che, nel cammino che conduce alla finale dello Slam nella terra dei canguri, le insidie non mancano.

TABELLONE JANNIK SINNER AUSTRALIAN OPEN

Secondo turno – Duckworth

Terzo turno – Spizzirri

Ottavi di finale – Khachanov

Quarti di finale – Shelton / Ruud

Semifinale – Djokovic / Musetti

Finale – Alcaraz / Zverev