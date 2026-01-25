Un modesto Settebello viene surclassato dalla Grecia nella finale europea per il bronzo

Agli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile, in corso di svolgimento a Belgrado, in Serbia, l’Italia chiude al quarto posto, dopo essere stata sconfitta nella finale di consolazione dalla Grecia, che si ripete dopo il successo nella fase a gironi sugli azzurri e si impone con un netto 10-3, conquistando il bronzo. La sfida per l’oro, alle 20.30, sarà tra Serbia ed Ungheria.

Nel primo quarto bastano 6′ agli ellenici per indirizzare il confronto: gol di Gkiouvetsis in superiorità, di Kakaris a uomini pari, e doppietta di Argyropoulos, per il 4-0 che taglia le gambe al Settebello. Il rigore realizzato da Ferrero serve solo a sbloccare il tabellino, portando lo score sull’1-4.

Nella seconda frazione riprende il monologo ellenico, con le realizzazioni di Kalogeropoulos in superiorità, di Papanastasiou in controfuga, ed ancora di Kalogeropoulos in superiorità, per il 7-1 della Grecia. A fil di sirena arriva la rete di Condemi che sancisce il 2-7 a metà gara.

Nel terzo periodo botta e risposta tra Kakaris e Condemi, poi gli ellenici tornano ancora ad allungare, con le reti di Gkiouvetsis e Nikolaidis che danno il massimo vantaggio alla Grecia sul +7. Il gol di Ferrero, ancora a fil di sirena, vale solo per il 4-10 ad 8′ dal termine.

Nell’ultimo quarto Argyropoulos, in superiorità numerica, riconsegna il +7 alla Grecia, ma l’Italia risponde con Balzarini, a segno a sua volta con l’uomo in più. Argyropoulos, sempre in 6 contro 5, dà ancora una volta agli ellenici il massimo vantaggio, siglando a 37″ dal termine la rete del definitivo 5-12.

TABELLINO

Italia-Grecia 5-12

Italia: M. Del Lungo, F. Cassia, J. Alesiani, M. Del Basso, F. Ferrero 2, E. Di Somma, V. Dolce, T. Gianazza, M. Iocchi Gratta, L. Bruni, F. Condemi 2, A. Carnesecchi, F. De Michelis, A. Balzarini 1. All. Campagna.

Grecia: E. Zerdevas, K. Genidounias, D. Skoumpakis, K. Gkiouvetsis 2, S. Argyropoulos 4, A. Papanastasiou 1, N. Gkillas, E. Kalogeropoulos 2, A. Chalyvopoulos, K. Kakaris 2, D. Nikolaidis 1, N. Papanikolaou, P. Tzortzatos, E. Pouros. All. Vlachos.

Arbitri: Schwartz (Israele), Kovacs-Csatlos (Ungheria).

Note – Parziali: 1-4, 1-3, 2-3, 1-2. Usciti per limite di falli Papanikolaou (G), Skoumpakis (G) e Balzarini (I) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Italia 3/17 + un rigore e Grecia 7/11. In tribuna Antonucci (I) e Spachits (G).