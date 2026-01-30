Ciclismo su pista: Europei a Konya con poche stelle per l’Italia, le medaglie però sono alla portata

Si disputano in Turchia, a Konya, gli Europei di ciclismo su pista 2026: appuntamento da domenica 1 febbraio a giovedì 5 febbraio. Al via una Nazionale italiana, da sempre protagonista della manifestazione, priva di grandi stelle: annata particolare che vede diversi dei pistard azzurri impegnati più sul settore strada (la stagione è appena iniziata).

Non mancano però le possibilità di far bene. Partiamo dai nomi altisonanti presenti: al maschile, mancando Jonathan Milan e Filippo Ganna, sicuramente Simone Consonni è la stella, con l’obiettivo di crescere nell’omnium, che sarà la sua specialità a Los Angeles 2028; spazio anche al veterano Francesco Lamon.

Tra le donne in contumacia di Chiara Consonni e Vittoria Guazzini, due grandi ritorni, quelli di Elisa Balsamo e Letizia Paternoster. Con loro anche Federica Venturelli, che si è laureata campionessa del mondo dell’inseguimento a squadre ad ottobre.

Settore velocità con tutti gli atleti chiave: da Predomo a Vece, passando per Bianchi e Moro. Occhio ai tanti giovani al via che dovranno puntare a crescere per guardare con un occhio di riguardo alla prossima edizione dei Giochi Olimpici.