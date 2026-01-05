Tournée dei 4 trampolini 2026, Bischofshofen: l’anomalo Drei Könige Springen

La Tournèe dei quattro trampolini 2025-26 raggiunge il proprio epilogo. Come di consueto, l’atto conclusivo andrà in scena a Bischofshofen (Austria), la sola località a non aver mai cambiato la propria collocazione nell’ordine delle tappe. Farà, pertanto, da palcoscenico dell’atto conclusivo per la settantatreesima volta, poiché nella IV edizione, dovette alzare bandiera bianca a causa della scarsità di neve.

Cionondimeno, il destino ha risarcito con gli interessi il borgo del salisburghese. Nelle edizioni LVI e LXX, il Paul-Außerleitner-Schanze (trampolino Paul Ausserleitner) ha recuperato la gara non disputata in precedenza a Innsbruck. Di conseguenza, Bischofshofen può vantarsi di essere l’unica località dove si sono disputate due diverse tappe nell’arco della medesima Tournée. Storicamente qui si gareggia nel giorno dell’Epifania. Non a caso l’appuntamento è anche chiamato Drei Könige Springen (il Salto dei tre Re), con chiaro riferimento ai Re Magi.

Il Paul-Außerleitner-Schanze è stato completato nel 1947 e, nonostante le modifiche strutturali apportate nel 1982, nel 1991 e nel 2003, è rimasto fedele ai singolari connotati originari. Non è dotato di grande pendenza e, allo scopo di fornire l’adeguata velocità di stacco agli atleti, l’inrun è estremamente lunga, così come la zona quasi pianeggiante in prossimità del dente. Queste peculiarità uniche fanno sì che per i saltatori sia molto complicato trovare il giusto timing.

SALTO MASCHILE – VST 2025-26

TAPPA N°4

Luogo: Bischofshofen (Austria)

Impianto: Paul-Außerleitner-Schanze (HS142)

Versione attuale edificata nel: 2003

Competizioni ospitate: 76

Tappe della Tournée: 74

Prima gara: 11 gennaio 1953

Ultima gara: 6 gennaio 2025

VINCITORI ULTIMI 10 ANNI

2016 – PREVC Peter (SLO)

2017 – STOCH Kamil (POL)

2018 – STOCH Kamil (POL)

2019 – KOBAYASHI Ryoyu (JPN)

2020 – KUBACKI Dawid (POL)

2021 – STOCH Kamil (POL)

2022 – KOBAYASHI Ryoyu (JPN) ^

2022 – HUBER Daniel (AUT)

2022 – LINDVIK Marius (NOR) *

2023 – GRANERUD Halvor Egner (NOR)

2024 – KRAFT Stefan (AUT)

2025 – TSCHOFENIG Daniel (AUT)

^ Indica il recupero della gara non disputata a Innsbruck

* Gara di Coppa del Mondo non appartenente alla Tournée, tenutasi due giorni dopo la sua fine.

UOMINI IN ATTIVITA’ GIA’ SALITI SUL PODIO

1-0-4 (5) – KRAFT Stefan (AUT)

1-2-1 (4) – LINDVIK Marius (NOR) *

1-2-1 (4) – GRANERUD Halvor Egner *

0-1-3 (4) – AMMANN Simon (SUI)

3-0-0 (3) – STOCH Kamil (POL)

2-1-0 (3) – KOBAYASHI Ryoyu (JPN)

1-1-1 (3) – KUBACKI Dawid (POL)

0-3-0 (3) – KASAI Noriaki (JPN) °°

0-1-2 (3) – GEIGER Karl (GER)

0-1-1 (2) – LANISEK Anze (SLO)

0-1-1 (2) – HÖRL Jan (AUT) *

1-0-0 (1) – HUBER Daniel (AUT)

1-0-0 (1) – TSCHOFENIG Daniel (AUT)

0-0-1 (1) – ZYLA Piotr (POL)

0-0-1 (1) – WELLINGER Andreas (GER)

* Viene tenuto in considerazione il podio della gara extra del gennaio 2022 (Lindvik, Granerud, Hörl).

° Indica un podio ottenuto sulla precedente versione del trampolino, abbattuta nel 2002.

PODI SUDDIVISI PER NAZIONE

55 (26-14-15) – AUSTRIA

43 (13-17-13) – NORVEGIA

34 (10-10-14) – GERMANIA (All-Inclusive)

27 (10-10-7) – FINLANDIA

14 (5-6-3) – CECHIA (Di cui 13 come Cecoslovacchia)

13 (5-3-5) – POLONIA

9 (1-4-4) – SLOVENIA (di cui 2 come Jugoslavia)

8 (2-4-2) – GIAPPONE

7 (1-3-3) – SVIZZERA

6 (0-2-4) – RUSSIA (di cui 5 sotto bandiera sovietica)

2 (1-0-1) – USA

2 (0-0-2) – SVEZIA

1 (0-1-0) – ITALIA

1 (0-1-0) – UCRAINA (sotto bandiera sovietica)

1 (0-0-1) – GEORGIA (sotto bandiera sovietica)

1 (0-0-1) – FRANCIA

Nonostante siano stati ottenuti sotto bandiera sovietica, i podi di Koba Zakadze (georgiano) e di Anatoly Zeglanov (ucraino) non possono essere assimilati al movimento russo.

PRECEDENTI ITALIANI IN ATTIVITA’

INSAM Alex

Qualificazioni superate: 5 su 10

Ingressi in zona punti: 1

Miglior risultato: 23° il 6 gennaio 2024

BRESADOLA Giovanni

Qualificazioni superate: 4 su 6

Ingressi in zona punti: nessuno

Miglior risultato: 35° il 6 gennaio 2022

CECON Francesco

Qualificazioni Tournée superate: 0 su 3