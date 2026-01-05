Salto con gli sciSci NordicoSport Invernali
Tournée dei 4 trampolini 2026, Bischofshofen: l’anomalo Drei Könige Springen
La Tournèe dei quattro trampolini 2025-26 raggiunge il proprio epilogo. Come di consueto, l’atto conclusivo andrà in scena a Bischofshofen (Austria), la sola località a non aver mai cambiato la propria collocazione nell’ordine delle tappe. Farà, pertanto, da palcoscenico dell’atto conclusivo per la settantatreesima volta, poiché nella IV edizione, dovette alzare bandiera bianca a causa della scarsità di neve.
Cionondimeno, il destino ha risarcito con gli interessi il borgo del salisburghese. Nelle edizioni LVI e LXX, il Paul-Außerleitner-Schanze (trampolino Paul Ausserleitner) ha recuperato la gara non disputata in precedenza a Innsbruck. Di conseguenza, Bischofshofen può vantarsi di essere l’unica località dove si sono disputate due diverse tappe nell’arco della medesima Tournée. Storicamente qui si gareggia nel giorno dell’Epifania. Non a caso l’appuntamento è anche chiamato Drei Könige Springen (il Salto dei tre Re), con chiaro riferimento ai Re Magi.
Il Paul-Außerleitner-Schanze è stato completato nel 1947 e, nonostante le modifiche strutturali apportate nel 1982, nel 1991 e nel 2003, è rimasto fedele ai singolari connotati originari. Non è dotato di grande pendenza e, allo scopo di fornire l’adeguata velocità di stacco agli atleti, l’inrun è estremamente lunga, così come la zona quasi pianeggiante in prossimità del dente. Queste peculiarità uniche fanno sì che per i saltatori sia molto complicato trovare il giusto timing.
SALTO MASCHILE – VST 2025-26
TAPPA N°4
Luogo: Bischofshofen (Austria)
Impianto: Paul-Außerleitner-Schanze (HS142)
Versione attuale edificata nel: 2003
Competizioni ospitate: 76
Tappe della Tournée: 74
Prima gara: 11 gennaio 1953
Ultima gara: 6 gennaio 2025
VINCITORI ULTIMI 10 ANNI
2016 – PREVC Peter (SLO)
2017 – STOCH Kamil (POL)
2018 – STOCH Kamil (POL)
2019 – KOBAYASHI Ryoyu (JPN)
2020 – KUBACKI Dawid (POL)
2021 – STOCH Kamil (POL)
2022 – KOBAYASHI Ryoyu (JPN) ^
2022 – HUBER Daniel (AUT)
2022 – LINDVIK Marius (NOR) *
2023 – GRANERUD Halvor Egner (NOR)
2024 – KRAFT Stefan (AUT)
2025 – TSCHOFENIG Daniel (AUT)
^ Indica il recupero della gara non disputata a Innsbruck
* Gara di Coppa del Mondo non appartenente alla Tournée, tenutasi due giorni dopo la sua fine.
UOMINI IN ATTIVITA’ GIA’ SALITI SUL PODIO
1-0-4 (5) – KRAFT Stefan (AUT)
1-2-1 (4) – LINDVIK Marius (NOR) *
1-2-1 (4) – GRANERUD Halvor Egner *
0-1-3 (4) – AMMANN Simon (SUI)
3-0-0 (3) – STOCH Kamil (POL)
2-1-0 (3) – KOBAYASHI Ryoyu (JPN)
1-1-1 (3) – KUBACKI Dawid (POL)
0-3-0 (3) – KASAI Noriaki (JPN) °°
0-1-2 (3) – GEIGER Karl (GER)
0-1-1 (2) – LANISEK Anze (SLO)
0-1-1 (2) – HÖRL Jan (AUT) *
1-0-0 (1) – HUBER Daniel (AUT)
1-0-0 (1) – TSCHOFENIG Daniel (AUT)
0-0-1 (1) – ZYLA Piotr (POL)
0-0-1 (1) – WELLINGER Andreas (GER)
* Viene tenuto in considerazione il podio della gara extra del gennaio 2022 (Lindvik, Granerud, Hörl).
° Indica un podio ottenuto sulla precedente versione del trampolino, abbattuta nel 2002.
PODI SUDDIVISI PER NAZIONE
55 (26-14-15) – AUSTRIA
43 (13-17-13) – NORVEGIA
34 (10-10-14) – GERMANIA (All-Inclusive)
27 (10-10-7) – FINLANDIA
14 (5-6-3) – CECHIA (Di cui 13 come Cecoslovacchia)
13 (5-3-5) – POLONIA
9 (1-4-4) – SLOVENIA (di cui 2 come Jugoslavia)
8 (2-4-2) – GIAPPONE
7 (1-3-3) – SVIZZERA
6 (0-2-4) – RUSSIA (di cui 5 sotto bandiera sovietica)
2 (1-0-1) – USA
2 (0-0-2) – SVEZIA
1 (0-1-0) – ITALIA
1 (0-1-0) – UCRAINA (sotto bandiera sovietica)
1 (0-0-1) – GEORGIA (sotto bandiera sovietica)
1 (0-0-1) – FRANCIA
Nonostante siano stati ottenuti sotto bandiera sovietica, i podi di Koba Zakadze (georgiano) e di Anatoly Zeglanov (ucraino) non possono essere assimilati al movimento russo.
PRECEDENTI ITALIANI IN ATTIVITA’
INSAM Alex
Qualificazioni superate: 5 su 10
Ingressi in zona punti: 1
Miglior risultato: 23° il 6 gennaio 2024
BRESADOLA Giovanni
Qualificazioni superate: 4 su 6
Ingressi in zona punti: nessuno
Miglior risultato: 35° il 6 gennaio 2022
CECON Francesco
Qualificazioni Tournée superate: 0 su 3