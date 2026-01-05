Salto con gli sciSport in tvSport Invernali
Tournée 4 Trampolini oggi, Bischofshofen 2026: orario qualificazioni, tv, streaming
All’indomani della gara di Innsbruck ci si trasferisce a Bischofshofen per disputare dopo neanche un giorno di riposo le qualificazioni del quarto e ultimo atto della 74ma Tournée dei Quattro Trampolini. L’impianto salisburghese ospiterà tra oggi e domani il decimo appuntamento stagionale della Coppa del Mondo 2025-2026 di salto con gli sci, decisivo per l’assegnazione dell’Aquila d’Oro.
Evaporato in maniera beffarda (mezzo punto di ritardo da Ren Nikaido a Innsbruck) il sogno del Grande Slam, lo sloveno Domen Prevc ha comunque già ipotecato il suo primo sigillo nella Vierschanzentournee potendo contare su un vantaggio di oltre 40 punti sui primi inseguitori nella classifica della Tournée e si presenta come uno degli uomini da battere sul Paul-Außerleitner-Schanze.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle qualificazioni per la quarta tappa della Tournée dei 4 Trampolini 2025-2026 a Bischofshofen. Prevista la diretta streaming su discovery+, Eurosport 1 e DAZN, oltre alla diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO TOURNÉE 4 TRAMPOLINI OGGI
Lunedì 5 gennaio
Ore 16.30 Qualificazioni Tournée 4 Trampolini a Bischofshofen (Austria)
PROGRAMMA TOURNÉE 4 TRAMPOLINI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: discovery+, Eurosport 1, DAZN.
Diretta Live testuale: OA Sport.