Tour Down Under femminile 2026, a Wollaston la prima vittoria dell’anno. Vigilia sfiora il colpo

La prima vittoria del 2026 porta la firma di Ally Wollaston. La neozelandese della FDJ Suez ha infatti conquistato la prima tappa del Tour Down Under, imponendosi in volata al termine dei 137 chilometri con partenza e arrivo a Willunga. Per Wollaston si tratta del 14° successo in carriera, che le consente anche di vestire la prima maglia di leader della classifica generale.

La giornata è stata animata da Alessia Vigilia. L’azzurra della Uno X Mobility ha provato ad attaccare quando mancavano ben 100 chilometri dal traguardo. Un tentativo da lontano che ha messo in seria difficoltà il gruppo e che ha costretto le squadre delle velociste ad un lungo inseguimento. Vigilia è stata ripresa solamente a 300 metri dal traguardo, sotto l’azione di FDJ Suez e Team Picnic PostNL

Il finale è stato decisamente convulso, caratterizzato anche da una serie di cadute che hanno spezzato il gruppo e reso ancora più caotica la volata. A mettere dunque il primo sigillo è stata poi Ally Wollaston, che ha battuto allo sprint la britannica Josie Nelson del Team Picnic PostNL e la neerlandese Femke Gerritse del Team SD Worx.

Grazie a questo successo, Wollaston comanda la classifica generale del Tour Down Under femminile. La corsa australiana ripartirà domani con la seconda tappa con partenza da Magill ed arrivo Paracombe per un totale di 130 chilometri.