BiathlonSport Invernali

Tommaso Giacomel, occasione inseguimento a Oberhof! I vantaggi sugli avversari e cosa serve per il primato in classifica

Pubblicato

11 minuti fa

il

Tommaso Giacomel / LaPresse

Tommaso Giacomel ha vinto la sprint di Oberhof e si è portato al secondo posto nella classifica generale della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon, a -29 dal norvegese Johan-Olav Botn, assente in Germania: l’azzurro avrà modo di operare il sorpasso nella pursuit di sabato.

L’azzurro sarà certo del primato in graduatoria in caso di podio, mentre in caso di quarto o quinto posto dovrà sperare che il transalpino Eric Perrot non vinca la pursuit, infine in caso di sesto o settimo posto dovrà sperare che il francese non arrivi tra i primi due nell’inseguimento.

Giacomel, ovviamente, partirà davanti a tutti nella pursuit di sabato, con il vantaggio accumulato nella sprint odierna: il francese Eric Perrot, rivale diretto per il primato in graduatoria, partirà sesto, con 33″ di ritardo rispetto all’azzurro.

COMBINAZIONI PER IL PRIMATO IN CLASSIFICA

  1. Arriva sul podio
  2. Arriva quarto o quinto e Perrot non vince
  3. Arriva sesto o settimo e Perrot non arriva tra i primi due

CLASSIFICA GENERALE

1 BOTN Johan-Olav NOR 560
2 GIACOMEL Tommaso ITA 521
3 PERROT Eric FRA 492

DISTACCHI PURSUIT

1 GIACOMEL Tommaso ITA 0:00
2 NAWRATH Philipp GER 0:13
3 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 0:25
4 SAMUELSSON Sebastian SWE 0:31
5 ULDAL Martin NOR 0:31
6 PERROT Eric FRA 0:33
7 HORN Philipp GER 0:39
8 NELIN Jesper SWE 0:44
9 HOFER Lukas ITA 0:44
10 WRIGHT Campbell USA 0:51
11 FILLON MAILLET Quentin FRA 0:55
12 ZOBEL David GER 1:00
13 b FREY Isak Leknes NOR 1:05
14 PONSILUOMA Martin SWE 1:06
15 MANDZYN Vitalii UKR 1:14
16 FRATZSCHER Lucas GER 1:24
17 LANGER Thierry BEL 1:27
18 KRCMAR Michal CZE 1:27
19 ASPENES Sverre Dahlen NOR 1:27
20 NEVLAND Martin NOR 1:29
21 STALDER Sebastian SUI 1:30
22 SEPPALA Tero FIN 1:32
23 LOMBARDOT Oscar FRA 1:36
24 BRAUNHOFER Patrick ITA 1:39
25 BRANDT Viktor SWE 1:40
26 HARTWEG Niklas SUI 1:41
27 CLAUDE Fabien FRA 1:42
28 VIDMAR Anton SLO 1:43
29 INVENIUS Otto FIN 1:44
30 GUNKA Jan POL 1:47
31 BORGULA Jakub SVK 1:55
32 BIRKENTALS Renars LAT 1:56
33 MIKYSKA Tomas CZE 1:57
34 PLANKO Lovro SLO 1:57
35 COLTEA George ROU 1:58
36 BIONAZ Didier ITA 1:59
37 BADACZ Konrad POL 2:05
38 KLEMETTINEN Jimi FIN 2:07
39 HORNIG Vitezslav CZE 2:07
40 STEFANSSON Malte SWE 2:07
41 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 2:08
42 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 2:08
43 BORKOVSKYI Bohdan UKR 2:09
44 REPNIK Matic SLO 2:10
45 TSYMBAL Bogdan UKR 2:12
46 STRELOW Justus GER 2:13
47 CONNELLY Zachary CAN 2:13
48 TODEV Blagoy BUL 2:14
49 GALICA Grzegorz POL 2:15
50 HARJULA Tuomas FIN 2:16
51 MARECEK Jonas CZE 2:16
52 SCHOMMER Paul USA 2:21
53 DOVZAN Miha SLO 2:21
54 DANUSER Dajan SUI 2:22
55 MATKO Martin SVK 2:23
56 HIIDENSALO Olli FIN 2:24
57 VASILEV Konstantin BUL 2:24
58 SIIMER Kristo EST 2:25
59 BURKHALTER Joscha SUI 2:27
60 KUEHN Johannes GER 2:28

