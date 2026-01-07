Biathlon, la prima tappa di Coppa del Mondo 2026 a Oberhof. Wierer chiuderà la carriera senza vittorie in Turingia

La Coppa del Mondo di biathlon riparte dopo la consueta pausa natalizia. Come d’abitudine, l’azione ricomincia da Oberhof, borgo incastonato nel cuore dei boschi della Turingia, vicino a quello che in tempi antichi era il confine tra la Sassonia e la Prussia.

Il contesto è quanto di peggio ci possa essere per ricominciare, essendo particolarmente difficoltoso. Da queste parti il maltempo, soprattutto in forma di vento e nebbia, regna sovrano. Le condizioni sono spesso sgradevoli e il poligono è estremamente difficile da interpretare. La sfida non è rappresentata solo dal contesto ambientale, bensì anche dai 600 metri di piano che precedono le piazzole, alle quali si rischia di arrivare letteralmente con il fiatone.

Se ci riferiamo al settore femminile, Oberhof ha ospitato 68 gare individuali di primo livello (4 quindici km, 30 sprint, 18 inseguimenti, 16 mass start). Sono invece 21 le staffette monosesso riservate alle ragazze disputatesi nel corso del tempo.

BIATHLON – COPPA DEL MONDO

TAPPA N° 4 – SETTORE FEMMINILE

Località: Oberhof (Germania)

Prima volta in calendario: gennaio 1991

Si è gareggiato l’ultima volta nel: gennaio 2025

Grandi eventi organizzati: Mondiali 2004 e 2023

PROGRAMMA DEL WEEKEND

Venerdì: Sprint

Sabato: Staffetta

Domenica: Inseguimento

ATLETE PIU’ VINCENTI IN ASSOLUTO

FORSBERG Magdalena [SWE] – 6 vittorie

(2 SP, 3 PU, 1 MS) da gennaio 1997 a gennaio 2002

SKJELBREID Liv Grete [NOR] – 6 vittorie

(3 SP, 2 PU, 1 MS) da gennaio 1999 a febbraio 2004

ALBO D’ORO ULTIMO LUSTRO

2021 (SP) – ECKHOFF Tiril [NOR]

2021 (PU) – ECKHOFF Tiril [NOR]

2021 (SP) – ECKHOFF Tiril [NOR]

2021 (MS) – SIMON Julia [FRA]

2022 (SP) – RØISELAND Marte Olsbu [NOR]

2022 (PU) – RØISELAND Marte Olsbu [NOR]

2023 (SP) – HERRMANN-WICK Denise [GER] {Mondiali}

2023 (PU) – SIMON Julia [FRA] {Mondiali}

2023 (IN) – ÖBERG Hanna [SWE] {Mondiali}

2023 (MS) – ÖBERG Hanna [SWE] {Mondiali}

2024 (SP) – BRAISAZ-BOUCHET Justine [FRA]

2024 (PU) – SIMON Julia [FRA]

2025 (SP) – BOTET Paula [FRA]

2025 (MS) – JEANMONNOT Lou [FRA]

ATLETE IN ATTIVITA’ GIA’ SALITE SUL PODIO

7 (2-3-2) – ÖBERG Hanna [SWE]

6 (3-1-2) – SIMON Julia [FRA]

3 (2-1-0) – KUZMINA Anastasiya [SVK]

3 (2-0-1) – VITTOZZI Lisa [ITA]

3 (0-3-0) – WIERER Dorothea [ITA]

3 (0-0-3) – HAUSER Lisa Theresa [AUT]

2 (1-1-0) – BRAISAZ-BOUCHET Justine [FRA]

2 (0-2-0) – PREUß Franziska [GER]

2 (0-2-0) – KIRKEEIDE Maren [NOR]

2 (0-1-1) – GESTBLOM Linn [SWE]

2 (0-1-1) – TANDREVOLD Ingrid Landmark [NOR]

1 (1-0-0) – BOTET Paula [FRA]

1 (1-0-0) – JEANMONNOT Lou [FRA]

1 (0-1-0) – SOLA Hanna [BLR]

1 (0-0-1) – BILOSIUK Olena [UKR]

1 (0-0-1) – ALIMBEKAVA Dzinara [BLR]

1 (0-0-1) – CHAUVEAU Sophie [FRA]

1 (0-0-1) – TODOROVA Milena [BUL]

1 (0-0-1) – ÖBERG Elvira [SWE]

N.B. : vengono riportate tutte le donne in attività de jure, al lordo di eventuali embarghi, squalifiche, pause maternità o impedimenti di altra natura. Il numero delle donne davvero attive è, dunque, de facto inferiore.

NAZIONI, PODI E VITTORIE

43 (18-10-15) – NORVEGIA

41 (15-15-11) – GERMANIA

26 (9-9-8) – SVEZIA

22 (8-6-8) – FRANCIA

17 (2-9-6) – RUSSIA

12 (3-5-4) – UCRAINA

9 (3-3-3) – REP.CECA

8 (3-2-3) – BIELORUSSIA

8 (2-3-3) – ITALIA

7 (1-4-2) – FINLANDIA

4 (1-1-2) – BULGARIA

3 (2-1-0) – SLOVACCHIA

3 (0-0-3) – AUSTRIA

2 (1-1-0) – CANADA

I PODI ITALIANI DEL PASSATO

Vittorie

10 gennaio 2019 – VITTOZZI Lisa (SP)

12 gennaio 2019 – VITTOZZI Lisa (PU)

2° posto

9 gennaio 2015 – WIERER Dorothea (SP)

6 gennaio 2018 – WIERER Dorothea (PU)

14 gennaio 2021 – WIERER Dorothea (SP)

3° posto

5 gennaio 2000 – SANTER Nathalie (SP)

9 gennaio 2015 – GONTIER Nicole (SP)

15 febbraio 2023 – VITTOZZI Lisa {IN Mondiali}

ITALIANE, PRECEDENTI DONNE IN ATTIVITA’

VITTOZZI Lisa

Gare disputate: 17

Vittorie: 2

Podi: 3

Ingressi nella top-ten: 7

WIERER Dorothea

Gare disputate: 31

Podi: 3

Ingressi nella top-ten: 14

COMOLA Samuela

Gare disputate: 9

Ingressi nella top-ten: 2

Miglior risultato: 4° posto (IN Mondiali 2023)

CARRARA Michela

Gare disputate: 5

Miglior risultato: 16° posto (SP gennaio 2025)

AUCHENTALLER Hannah

Gare disputate: 6

Miglior risultato: 22° posto (IN Mondiali 2023)

PASSLER Rebecca

Gare disputate: 4

Miglior risultato: 28° posto (IN Mondiali 2023)

TRABUCCHI Martina

Gare disputate: 2

Miglior risultato: 34° posto (PU gennaio 2025)

Vanta presenze senza ingressi in zona punti anche Beatrice Trabucchi e Ilaria Scattolo.

STAFFETTE, ULTIMI 5 PODI

2019 – RUSSIA, Germania, Cechia

2020 – NORVEGIA, Svezia, Francia

2021 – GERMANIA, Bielorussia, Svezia

2023 {Mondiali} – ITALIA, Germania, Svezia

2024 – FRANCIA, Norvegia, Svezia

STAFFETTE, PRECEDENTI ITALIA

Vittorie

18 febbraio 2023 – (Comola, Wierer, Auchentaller, Vittozzi)