BiathlonSport Invernali
Biathlon, la prima tappa di Coppa del Mondo 2026 a Oberhof. Wierer chiuderà la carriera senza vittorie in Turingia
La Coppa del Mondo di biathlon riparte dopo la consueta pausa natalizia. Come d’abitudine, l’azione ricomincia da Oberhof, borgo incastonato nel cuore dei boschi della Turingia, vicino a quello che in tempi antichi era il confine tra la Sassonia e la Prussia.
Il contesto è quanto di peggio ci possa essere per ricominciare, essendo particolarmente difficoltoso. Da queste parti il maltempo, soprattutto in forma di vento e nebbia, regna sovrano. Le condizioni sono spesso sgradevoli e il poligono è estremamente difficile da interpretare. La sfida non è rappresentata solo dal contesto ambientale, bensì anche dai 600 metri di piano che precedono le piazzole, alle quali si rischia di arrivare letteralmente con il fiatone.
Se ci riferiamo al settore femminile, Oberhof ha ospitato 68 gare individuali di primo livello (4 quindici km, 30 sprint, 18 inseguimenti, 16 mass start). Sono invece 21 le staffette monosesso riservate alle ragazze disputatesi nel corso del tempo.
BIATHLON – COPPA DEL MONDO
TAPPA N° 4 – SETTORE FEMMINILE
Località: Oberhof (Germania)
Prima volta in calendario: gennaio 1991
Si è gareggiato l’ultima volta nel: gennaio 2025
Grandi eventi organizzati: Mondiali 2004 e 2023
PROGRAMMA DEL WEEKEND
Venerdì: Sprint
Sabato: Staffetta
Domenica: Inseguimento
ATLETE PIU’ VINCENTI IN ASSOLUTO
FORSBERG Magdalena [SWE] – 6 vittorie
(2 SP, 3 PU, 1 MS) da gennaio 1997 a gennaio 2002
SKJELBREID Liv Grete [NOR] – 6 vittorie
(3 SP, 2 PU, 1 MS) da gennaio 1999 a febbraio 2004
ALBO D’ORO ULTIMO LUSTRO
2021 (SP) – ECKHOFF Tiril [NOR]
2021 (PU) – ECKHOFF Tiril [NOR]
2021 (SP) – ECKHOFF Tiril [NOR]
2021 (MS) – SIMON Julia [FRA]
2022 (SP) – RØISELAND Marte Olsbu [NOR]
2022 (PU) – RØISELAND Marte Olsbu [NOR]
2023 (SP) – HERRMANN-WICK Denise [GER] {Mondiali}
2023 (PU) – SIMON Julia [FRA] {Mondiali}
2023 (IN) – ÖBERG Hanna [SWE] {Mondiali}
2023 (MS) – ÖBERG Hanna [SWE] {Mondiali}
2024 (SP) – BRAISAZ-BOUCHET Justine [FRA]
2024 (PU) – SIMON Julia [FRA]
2025 (SP) – BOTET Paula [FRA]
2025 (MS) – JEANMONNOT Lou [FRA]
ATLETE IN ATTIVITA’ GIA’ SALITE SUL PODIO
7 (2-3-2) – ÖBERG Hanna [SWE]
6 (3-1-2) – SIMON Julia [FRA]
3 (2-1-0) – KUZMINA Anastasiya [SVK]
3 (2-0-1) – VITTOZZI Lisa [ITA]
3 (0-3-0) – WIERER Dorothea [ITA]
3 (0-0-3) – HAUSER Lisa Theresa [AUT]
2 (1-1-0) – BRAISAZ-BOUCHET Justine [FRA]
2 (0-2-0) – PREUß Franziska [GER]
2 (0-2-0) – KIRKEEIDE Maren [NOR]
2 (0-1-1) – GESTBLOM Linn [SWE]
2 (0-1-1) – TANDREVOLD Ingrid Landmark [NOR]
1 (1-0-0) – BOTET Paula [FRA]
1 (1-0-0) – JEANMONNOT Lou [FRA]
1 (0-1-0) – SOLA Hanna [BLR]
1 (0-0-1) – BILOSIUK Olena [UKR]
1 (0-0-1) – ALIMBEKAVA Dzinara [BLR]
1 (0-0-1) – CHAUVEAU Sophie [FRA]
1 (0-0-1) – TODOROVA Milena [BUL]
1 (0-0-1) – ÖBERG Elvira [SWE]
N.B. : vengono riportate tutte le donne in attività de jure, al lordo di eventuali embarghi, squalifiche, pause maternità o impedimenti di altra natura. Il numero delle donne davvero attive è, dunque, de facto inferiore.
NAZIONI, PODI E VITTORIE
43 (18-10-15) – NORVEGIA
41 (15-15-11) – GERMANIA
26 (9-9-8) – SVEZIA
22 (8-6-8) – FRANCIA
17 (2-9-6) – RUSSIA
12 (3-5-4) – UCRAINA
9 (3-3-3) – REP.CECA
8 (3-2-3) – BIELORUSSIA
8 (2-3-3) – ITALIA
7 (1-4-2) – FINLANDIA
4 (1-1-2) – BULGARIA
3 (2-1-0) – SLOVACCHIA
3 (0-0-3) – AUSTRIA
2 (1-1-0) – CANADA
I PODI ITALIANI DEL PASSATO
Vittorie
10 gennaio 2019 – VITTOZZI Lisa (SP)
12 gennaio 2019 – VITTOZZI Lisa (PU)
2° posto
9 gennaio 2015 – WIERER Dorothea (SP)
6 gennaio 2018 – WIERER Dorothea (PU)
14 gennaio 2021 – WIERER Dorothea (SP)
3° posto
5 gennaio 2000 – SANTER Nathalie (SP)
9 gennaio 2015 – GONTIER Nicole (SP)
15 febbraio 2023 – VITTOZZI Lisa {IN Mondiali}
ITALIANE, PRECEDENTI DONNE IN ATTIVITA’
VITTOZZI Lisa
Gare disputate: 17
Vittorie: 2
Podi: 3
Ingressi nella top-ten: 7
WIERER Dorothea
Gare disputate: 31
Podi: 3
Ingressi nella top-ten: 14
COMOLA Samuela
Gare disputate: 9
Ingressi nella top-ten: 2
Miglior risultato: 4° posto (IN Mondiali 2023)
CARRARA Michela
Gare disputate: 5
Miglior risultato: 16° posto (SP gennaio 2025)
AUCHENTALLER Hannah
Gare disputate: 6
Miglior risultato: 22° posto (IN Mondiali 2023)
PASSLER Rebecca
Gare disputate: 4
Miglior risultato: 28° posto (IN Mondiali 2023)
TRABUCCHI Martina
Gare disputate: 2
Miglior risultato: 34° posto (PU gennaio 2025)
Vanta presenze senza ingressi in zona punti anche Beatrice Trabucchi e Ilaria Scattolo.
STAFFETTE, ULTIMI 5 PODI
2019 – RUSSIA, Germania, Cechia
2020 – NORVEGIA, Svezia, Francia
2021 – GERMANIA, Bielorussia, Svezia
2023 {Mondiali} – ITALIA, Germania, Svezia
2024 – FRANCIA, Norvegia, Svezia
STAFFETTE, PRECEDENTI ITALIA
Vittorie
18 febbraio 2023 – (Comola, Wierer, Auchentaller, Vittozzi)