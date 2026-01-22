Tennis, Moutet prova a mettere pressione ad Alcaraz: “Nella sua testa sa che non può perdere”

Uno dei match sicuramente più interessanti che il terzo turno degli Australian Open 2026 può offrire è quello che mette di fronte Carlos Alcaraz e Corentin Moutet. Una partita che promette anche un alto tasso di spettacolarità, visto che sia lo spagnolo sia il francese spesso offrono colpi e giocate che fanno esaltare il pubblico.

Moutet ha le idee molto chiare per sfidare il numero uno del mondo: “È chiaro che dovrò giocare a un livello elevato per avere una possibilità. Non cambierò assolutamente nulla nel mio stile di gioco. Se c’è qualcosa che mi ha portato dove sono è la mia personalità come tennista, la mia identità. Scenderò in campo convinto di giocare come ritengo debba sempre fare e con molta voglia di affrontarlo. Sono curioso di vedere di cosa sono capace contro Carlos. Sono entusiasta per questo match”

Il francese sa che il pronostico è tutto dalla parte dello spagnolo, ma questo è assolutamente uno stimolo in più per la testa di serie numero trentadue: “Mi motiva molto sfidare i migliori del mondo. So che nella sua testa non ha il diritto di perdere e questo sarà difficile da gestire per lui. Sono molto curioso di vedere cosa succederà”

Non mancano i complimenti ad Alcaraz, con Moutet che ribadisce l’importanza del match per la sua carriera: “È ovviamente uno dei migliori giocatori al mondo. Sono convinto che se esprimo il mio massimo livello, questa partita mi insegnerà molte cose su di me come tennista. Gioco per vivere esperienze come quella di sfidare Carlos in un match così importante”.