Su che canale vedere in tv Alcaraz-Djokovic? Orario e streaming: addio diretta in chiaro

Carlos Alcaraz e Novak Djokovic si affronteranno nella finale degli Australian Open 2026, che andrà in scena domenica 1° febbraio (ore 09.30 italiane) sul cemento di Melbourne. In terra oceanica verrà messo in palio il primo Slam della stagione e si preannuncia un confronto altamente appassionante, equilibrato e avvincente tra il numero 1 del mondo e il prossimo numero 3 del ranking ATP: chi riuscirà a spuntarla tra il 22enne spagnolo e il 38enne serbo?

L’iberico si presenterà all’appuntamento dopo aver spuntata al quinto set contro Alexander Zverev nonostante i crampi e inseguirà la sua prima affermazione agli Australian Open, in modo da diventare il più giovane tennista della storia a completare il Career Slam. Il balcanico è riuscito invece a eliminare Jannik Sinner (vincitore nelle ultime due edizioni) e ora andrà a caccia del 25mo Slam della propria gloriosa carriera, in modo da entrare ancora di più nella leggenda di questo sport.

I due giocatori si sono fronteggiati nove volte ed è il ribattezzato Nole a condurre per 5-4 nei precedenti. Lo scorso anno il serbo ebbe la meglio ai quarti di finale degli Australian Open e poi perse la semifinale degli US Open, nel 2024 lo spagnolo trionfò nell’atto conclusivo di Wimbledon ma poi si inchinò nella finale per l’oro alel Olimpiadi di Parigi 2024.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Alcaraz-Djokovic, finale degli Australian Open 2026. La partita sarà trasmessa in diretta streaming (per gli abbonati) su Eurosport 1, Discovery Plus, DAZN, HBO Max; garantita la diretta live testuale su OA Sport; non è prevista la diretta televisiva in chiaro e/o a pagamento. Gli orari sono italiani (a Melbourne sono dieci ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ALCARAZ-DJOKOVIC, FINALE AUSTRALIAN OPEN 2026

Domenica 1° febbraio

Ore 09.30 Carlos Alcaraz vs Novak Djokovic – Diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, DAZN, HBO Max

PROGRAMMA ALCARAZ-DJOKOVIC: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport 1, Discovery Plus, DAZN, HBO Max, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.