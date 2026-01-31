Tennis
Jannik Sinner, arrivano i 3 mesi senza punti da difendere nel ranking ATP. Ma ora il distacco da Alcaraz è importante
Lo spagnolo Carlos Alcaraz è in finale agli Australian Open 2026 di tennis, nella quale sfiderà il serbo Novak Djokovic, che nel penultimo atto ha eliminato l’azzurro Jannik Sinner: nel ranking ATP vola via il tennista iberico, che al momento vanta 2650 punti di margine sull’italiano.
In finale saranno in palio altri 700 punti, così lo spagnolo potrebbe scappare a +3350 sull’azzurro: nei prossimi tre mesi (fino a lunedì 4 maggio incluso, ovvero alla vigilia degli Internazionali d’Italia) Sinner non dovrà difendere punti, in quanto lo scorso anno non scese in campo per la vicenda Clostebol.
Lo spagnolo, al contrario, nei mesi di assenza dell’azzurro guadagnò la bellezza di 2340 punti nel 2025, e così il vantaggio dell’iberico, soprattutto in caso di sconfitta in finale a Melbourne si assottiglierà notevolmente già in prossimità del torneo di Madrid, saltato anche da Alcaraz lo scorso anno.
Qualora Djokovic dovesse vincere gli Australian Open, infatti, a Sinner basterà conquistare 310 punti in più rispetto ad Alcaraz prima di Madrid o Roma per scavalcarlo nella classifica mondiale, mentre nel caso in cui a trionfare a Melbourne fosse lo spagnolo, allora a Sinner ne serviranno 1010 in più per riuscire nel sorpasso.
RANKING LIVE AL 31 GENNAIO
1 Carlos Alcaraz 12950
2 Jannik Sinner 10300 (-2650)
RANKING IN CASO DI VITTORIA DI ALCARAZ
1 Carlos Alcaraz 13650
2 Jannik Sinner 10300 (-3350)
PUNTI DA SCARTARE FINO A LUNEDI’ 4 MAGGIO
Carlos Alcaraz
09.02.2026 ATP Tour 500 Rotterdam W 500
23.02.2026 ATP Tour 500 Doha QF 100
16.03.2026 ATP Tour Masters 1000 Indian Wells SF 400
30.03.2026 ATP Tour Masters 1000 Miami R128 10
13.04.2026 ATP Tour Masters 1000 Monte Carlo W 1000
20.04.2026 ATP Tour 500 Barcelona F 330
04.05.2026 ATP Tour Masters 1000 Madrid – 0
Totale punti da difendere: 2340
Jannik Sinner
16.03.2026 ATP Tour Masters 1000 Indian Wells – 0
30.03.2026 ATP Tour Masters 1000 Miami – 0
04.05.2026 ATP Tour Masters 1000 Madrid – 0
Totale punti da difendere: 0