Quando torna Giovanni Franzoni? Le prossime gare prima delle Olimpiadi

Giovanni Franzoni ha fatto sognare gli appassionati italiani con due pregevoli prestazioni nella Coppa del Mondo di sci alpino, tra l’altro in uno dei contesti più affascinanti e iconici del Circo Bianco: la mitica pista del Lauberhorn a Wengen, dove il nostro portacolori ha vinto il superG e ha conquistato un pregevole terzo posto in discesa libera. Il potenziale del lombardo è esploso in maniera fragorosa sulle nevi svizzere e ora è inevitabile guardare all’immediato futuro.

Quando tornerà in gara Giovanni Franzoni? Quando lo rivedremo all’opera nel massimo circuito internazionale itinerante? L’appuntamento per il prossimo fine settimana, che propone le gare nella spettacolare cornice della Streif di Kitzbuehel: la discesa libera nell’Università dello sci alpino è in programma sabato 24 gennaio, preceduta dal superG in programma venerdì 23 gennaio. Due eventi di notevole importanza su un tracciato tecnico ed esigente, che ci diranno ancora di più sul potenziale dell’azzurro.

A quel punto mancheranno soltanto un paio di settimane alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la cui Cerimonia d’Apertura è prevista venerdì 6 febbraio. Prima dell’avventura a cinque cerchi, però, ci sarà un’altra gara di Coppa del Mondo per quanto concerne le discipline veloci: la discesa libera di Crans Montana (Svizzera), prevista domenica 1° febbraio.

CALENDARIO PROSSIME GARE GIOVANNI FRANZONI

Venerdì 23 gennaio: superG a Kitzbuehel.

Sabato 24 gennaio: discesa libera a Kitzbuehel.

Domenica 1° febbraio: discesa libera a Crans Montana.