Startlist prima prova discesa Zauchensee 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane

Giovedì 8 gennaio (ore 11.30) andrà in scena la prima prova cronometrata della discesa libera femminile di Zauchensee, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Incomincia l’intenso fine settimana in Austria, le atlete avranno la possibilità di testare la pista e individuare le migliori linee in vista della gara di sabato, che precederà il superG della domenica. Si ritorna a fare velocità dopo una serie di giganti e slalom, con tante stelle pronte a mettersi in luce.

Sofia Goggia punta a fare la differenza e proverà a sfruttare al meglio questa prova per trovare il giusto feeling che possa aiutarla nella caccia alla vittoria. La fuoriclasse bergamasca incrocerà le austriache Cornelia Huetter e Mirjam Puchner, le tedesche Emma Aicher e Kira Weidle-Winkelmann, le statunitensi Lindsey Vonn e Breezy Johnson, la ceca Ester Ledecka, la slovena Ilka Stuhec, senza dimenticarsi della norvegese Kajsa Vickhoff Lie e delle svizzere Jasmine Flury e Corinne Suter.

L’Italia potrà fare affidamento anche su Laura Pirovano, Nicol Delago, Elena Curtoni, Nadia Delago, Roberta Melesi, Sara Thaler, Vicky Bernardi, Sara Allemand, Asja Zenere. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della prima prova cronometrata della discesa libera femminile di Zauchensee, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Non sono previste dirette tv/streaming, garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PROVA DISCESA FEMMINILE ZAUCHENSEE

Giovedì 8 gennaio

Ore 11.30 Prima prova cronometrata discesa libera femminile a Zauchensee

PROGRAMMA PROVA DISCESA ZAUCHENSEE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: non prevista.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST PROVA DISCESA ZAUCHENSEE

1 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol

2 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head

3 56551 EGGER Magdalena 2001 AUT Head

4 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

5 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

6 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

7 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol

8 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

9 537544 VONN Lindsey 1984 USA Head

10 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

11 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle

12 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

13 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic

14 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle

15 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head

16 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

17 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Kaestle

18 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol

19 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

20 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

21 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar

22 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

23 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head

24 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

25 6537228 MOLLIN Allison 2004 USA Head

26 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic

27 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head

28 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic

29 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head

30 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Kaestle

31 516219 MING-NUFER Priska 1992 SUI Kaestle

32 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli

33 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon

34 56491 SCHOEPF Emily 2000 AUT Atomic

35 56678 ZEGG Leonie 2004 AUT Head

36 516753 GROB Stefanie 2004 SUI Rossignol

37 56507 SCHILCHER Anna 2000 AUT Head

38 485941 PLESHKOVA Julia 1997 AIN Head

39 56417 FEST Nadine 1998 AUT Head

40 56610 SPIELBERGER Carmen 2002 AUT Atomic

41 426323 WEMBSTAD Inni Holm 2000 NOR Head

42 6296280 THALER Sara 2004 ITA Rossignol

43 56519 WECHNER Lena 2000 AUT Head

44 6535807 CUTLER Haley 1997 USA Atomic

45 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic

46 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic

47 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic

48 198411 MEYER Garance 2004 FRA Dynastar

49 6295745 BERNARDI Vicky 2002 ITA Nordica

50 206793 DORIGO Fabiana 1998 GER Atomic

51 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head

52 25222 CAMINAL SANTURE Jordina 2003 AND Head

53 6295356 ALLEMAND Sara 2000 ITA Rossignol

54 25210 MORENO Cande 2000 AND Head

55 197651 DIREZ Clara 1995 FRA Dynastar

56 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon

57 45331 SMALL Greta 1995 AUS Kaestle

58 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA Rossignol

59 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic

60 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU