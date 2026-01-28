Per l’appuntamento speciale Amarcord del mercoledì di Sprint Zone, ospite una figura simbolo della velocità azzurra: Ezio Madonia. Il 59enne ex velocista ligure ha vissuto oltre un decennio di carriera ad altissimo livello, tra gli anni ’80 e ’90, lasciando un segno importante nella storia dell’atletica italiana.

In carriera Madonia può vantare un bronzo mondiale e due medaglie europee nella staffetta 4×100, specialità nella quale conquistò anche un prestigioso quinto posto nella finale delle Olimpiadi di Seul 1988. A questi risultati si aggiungono personali di rilievo dai 60 ai 200 metri, che lo hanno reso uno dei velocisti più completi della sua generazione.

Nel racconto non mancano aneddoti e ricordi legati a Pietro Mennea, leggenda dell’atletica mondiale che Madonia ha avuto modo di conoscere molto da vicino, vivendo dall’interno un’epoca irripetibile della velocità italiana.

La passione per l’atletica non si è mai spenta: dopo il ritiro agonistico, Ezio Madonia si è rimesso in gioco come allenatore, specializzandosi negli ostacoli veloci. Sotto la sua guida Luminosa Bogliolo ha ottenuto i migliori risultati della carriera, mentre oggi segue con ottimi riscontri Elena Carraro e altri giovani atleti di grande prospettiva.

Conduce la puntata Ferdinando Savarese.

Un viaggio tra memoria, velocità e passione autentica per l’atletica leggera.

