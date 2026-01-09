Sport in tv oggi (venerdì 9 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi venerdì 9 gennaio ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sulle discipline invernali: a Zauchensee andrà in scena la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile, a St. Moritz ci sarà spazio per la Coppa del Mondo di skeleton, lo slittino offrirà la Nations Cup a Winterberg, la combinata nordica farà tappa a Otepaeae con delle mass start e lo sci freestyle sarà protagonista con lo slopestyle ad Aspen, da non perdere gli Europei di speed skating.

Proseguono la United Cup e i tornei di tennis della settimana con i quarti di finale (Musetti incrocerà Wong nell’ATP 250 di Hong Kong), ci sarà spazio anche per la Dakar e per l’abbuffata della Coppa del Mondo di scherma. In serata l’Italia affronterà le Far Oer in un’amichevole di pallamano verso gli Europei maschili, l’Olimpia Milano incrocerà l’Anadolu Efes Istanbul nell’Eurolega di basket e poi tanto calcio tra la Serie C, i quarti di finale della Coppa d’Africa, la FA Cup e i campionati esteri.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi venerdì 9 gennaio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 9 gennaio

Dalle 23.30 si giovedì 8 gennaio TENNIS – WTA 250 Auckland, quarti di finale (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Supertennis in alternanza con la United Cup il WTA di Brisbane; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

02.00 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Fioretto femminile a Hong Kong, turni preliminari (non è prevista diretta tv/streaming)

02.00 TENNIS – WTA 500 Brisbane, quarti di finale (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Supertennis in alternanza con la United Cup il WTA di Auckland; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv, supertennis.tv, SuperTenniX)

03.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Malesia Open (diretta streaming su BWF Tv)

03.30 TENNIS – ATP 250 Brisbane, quarti di finale (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

05.00 DAKAR – Sesta tappa: Hail-Riad (sintesi su Eurosport, Discovery+, DAZN dalle ore 21.00; sintesi su Sky Sport Arena dalle ore 22.45 e su Sky Sport Uno dalle ore 23.45)

06.00 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Spada maschile a Fujairah, turni preliminari (non è prevista diretta tv/streaming)

06.30 TENNIS – ATP 250 Hong Kong, quarti di finale (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Musetti-Wong (ore 06.30)

07.30 TENNIS – United Cup, quarti di finale: Australia-Polonia (diretta tv su Supertennis in alternanza con i tornei WTA della settimana; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX)

08.30 SKELETON (Coppa del Mondo) – Gara femminile a St. Moritz (diretta streaming sul canale YouTube di IBSF)

09.00 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Fioretto maschile a Parigi, turni preliminari (non è prevista diretta tv/streaming)

11.00 SNOOKER – Welsh Open, qualificazioni (diretta streaming su Discovery+)

11.00 SCHERMA (Grand Prix) – Sciabola femminile a Tunisi, turni preliminari (non è prevista diretta tv/streaming)

11.00 SLITTINO – Nations Cup a Winterberg (non è prevista diretta tv/streaming)

11.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Seconda prova cronometrata discesa libera femminile a Zauchensee (non è prevista diretta tv/streaming)

12.00 SKELETON (Coppa del Mondo) – Gara maschile a St. Moritz (diretta streaming sul canale YouTube di IBSF)

12.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS94 femminile a Ljubno, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

12.45 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Mass start femminile a Otepaeae, HS97 (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

13.30 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Mass start maschile a Otepaeae, HS97 (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

15.30 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Mass start femminile a Otepaeae, 5 km (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

16.00 SKELETON (Coppa del Mondo) – Gara mista a St. Moritz (diretta streaming sul canale YouTube di IBSF)

16.30 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Mass start femminile a Otepaeae, 10 km (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

17.00 CALCIO (Coppa d’Africa, quarti di finale) – Mali-Senegal (diretta tv su Sportitalia; diretta streaming su sportitalia.it)

17.30 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Slopestyle maschile/femminile ad Aspen (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Discovery+)

18.30 CALCIO (Saudi League araba) – Al Kholood-Al Ittihad (diretta streaming su Como Tv)

18.30 HOCKEY GHIACCIO (ICE Hockey League) – Graz-Bolzano (diretta streaming su DAZN)

19.00 BASKET (Eurolega) – Zalgiris Kaunas-Stella Rossa Belgrado (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro League Tv)

19.30 SPEED SKATING – Europei a Tomaszow Mazowiecki, prima giornata (diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 21.00; diretta streaming integrale su Rai Play Sport 1, canale YouTube di ISU)

20.00 CALCIO (Coppa d’Africa, quarti di finale) – Camerun-Marocco (diretta tv su Sportitalia; diretta streaming su sportitalia.it)

20.00 PALLAMANO (amichevole) – Italia-Far Oer (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.15 BASKET (Eurolega) – Olympiakos-Bayern Monaco (diretta streaming su Euro League Tv)

20.30 BASKET (Eurolega) – Olimpia Milano-Anadolu Efes Istanbul (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro League Tv)

20.30 BASKET (Eurolega) – Baskonia-Lione Villeurbanne (diretta streaming su Euro League Tv)

20.30 BASKET (Eurolega) – Barcellona-Partizan Belgrado (diretta streaming su Euro League Tv)

20.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Eintracht Francorfote-Borussia Dortmund (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go)

20.30 CALCIO (FA Cup, 32mi di finale) – Quattro partite: MX Dons-Oxford United, Port Vale-Fleetwood Town, Preston North End-Wigan Athletic, Wrexham-Nottingham (diretta streaming su Discovery+, DAZN)

20.30 CALCIO (Serie C) – Ascoli-Ternana (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 CALCIO (Serie C) – Audace Cerignola-Potenza (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Championship scozzese) – Ross County-Partick Thistle (diretta streaming su Como Tv)

21.00 BASKET (Serie A2) – Rieti-Cividale (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

21.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Halfpipe maschile/femminile ad Aspen (diretta streaming su Discovery+, Rai Play Sport 2)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Getafe-Real Sociedad (diretta streaming su DAZN)

22.00 CALCIO (Kings World Cup Nations) – Team Arabia Saudita-Team Indonesia (diretta streaming su DAZN)

23.00 CALCIO (Kings World Cup Nations) – Team USA-Team Germania (diretta streaming su DAZN)

23.00 FORMULA E – GP Città del Messico, prove libere 1 (diretta streaming su Discovery+)