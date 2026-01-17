Sport in tv oggi (sabato 17 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 17 gennaio ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori sulle discipline invernali, quando mancano tre settimane alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: lo sci alpino sarà assoluto protagonista con le discese libere (le donne a Tarvisio, gli uomini nell’iconica Wengen), il biathlon ci terrà compagnia con la sprint maschile di Ruhpolding, gli Europei di short track e gli Europei di pattinaggio artistico andranno seguiti con grande attenzione, senza dimenticarsi di salto con gli, sci di fondo (le sprint in tecnica libera a Oberhof), snowboard (PGS a Bansko e snowboardcross in Cina), combinata nordica, bob e slittino.

L’Italia tornerà in acqua a Belgrado per incominciare la seconda fase degli Europei di pallanuoto, mentre i tornei di tennis della settimana offriranno le finali alla vigilia dell’inizio degli Australian Open. Incomincia la stagione del grande ciclismo con la prima tappa del Tour Down Under femminile, mentre in Arabia Saudita si concluderà la Dakar. Proseguono gli Europei di pallamano maschile (l’Italia osserverà una giornata di riposo dopo aver incrociato l’Islanda) e ci sarà materiale anche per gli amanti di atletica con il Memorial Giovannini ad Ancona (Larissa Iapichino è chiamata a fare il proprio esordio stagionale).

Proposta decisamente interessante per i vari campionati nazionali di volley, basket, rugby, pallamano femminile e poi il menu molto avvincente di calcio tra Serie A, Serie B, Serie C e tornei esteri, senza dimenticarsi della finale per il terzo posto in Coppa d’Africa. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 17 gennaio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 17 gennaio

01.40 CICLISMO FEMMINILE – Tour Down Under, prima tappa: Willunga Hill-Willunga Hill (diretta streaming su Discovery+)

02.00 TENNIS – ATP 250 Auckland, finale: Baez-Mensik (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

03.00 TENNIS – WTA 250 Hobart, finale: Cocciaretto-Jovic (diretta tv su Sky Sport Uno, Super Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

03.30 TENNIS – WTA 500 Adelaide, finale: Mboko-Andreeva (diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Super Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

05.00 DAKAR – Tredicesima tappa, Yanbu-Yanbu (sintesi su Sport Arena, Eurosport 1, Discovery+, DAZN alle ore 23.00)

05.00 VELA – SailGP a Perth, prima giornata (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, canale YouTube di SailGP)

05.00 GOLF (DP World Tour) – Dubai Invitational, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 08.30; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 08.30)

05.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Open India (diretta streaming su BWF Tv)

05.30 TENNIS – ATP 250 Adelaide, finale: Machac-Humbert (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

06.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Snowboardcross maschile/femminile a Dongebiya, tabellone finale (diretta streaming su Discovery+)

07.15 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS137 maschile a Sapporo (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

08.00 TIRO CON L’ARCO (World Indoor Series) – Turni preliminari fino alle semifinali a Nimes (non è prevista diretta tv/streaming)

08.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – PGS maschile/femminile a Bansko, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

09.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS140 femminile a Zhangjakou (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

09.00 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Individual Compact femminile a Oberhof, HS100 (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

09.45 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Individual Compact maschile a Oberhof, HS100 (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

10.00 BOB (Coppa del Mondo) – Monobob femminile ad Altenberg (diretta streaming sul canale di IBSF)

10.45 SCI ALPINO – Discesa libera femminile a Tarvisio (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

11.45 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Individual Compact femminile a Oberhof, 5 km (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

12.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – PGS maschile/femminile a Bansko, tabellone finale (diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 13.00; diretta streaming integrale su Rai Play Sport 1, Discovery+)

12.20 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Gara maschile a Oberhof, prima manche (diretta streaming su Discovery+, canale di FIL Luge)

12.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Discesa libera maschile a Wengen (diretta tv su Rai 2 fino alle ore 13.00 e a seguire su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

12.30 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Individual Compact maschile a Oberhof, 7,5 km (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

12.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Parma-Milan (diretta streaming su DAZN)

13.30 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Slopestyle maschile/femminile a Laax (diretta streaming su Rai Play Sport 1, Discovery+)

13.30 CALCIO (Premier League inglese) – Manchester United-Manchester City (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.35 SHORT TRACK – Europei a Tilburg, seconda giornata (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 14.15 alle 14.55; diretta streaming integrale su Rai Play Sport 3, Discovery+, canale YouTube di ISU)

13.35 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – Sprint in tecnica libera maschile/femminile a Oberhof, qualificazioni (diretta streaming su Discovery+)

13.46 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Gara femminile a Oberhof, prima manche (diretta streaming su Discovery+, canale di FIL Luge)

14.00 SNOOKER – The Masters, semifinali (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

14.00 PATTINAGGIO ARTISTICO (Europei) – Free program maschile a Sheffield (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 14.55; diretta streaming integrale su Discovery+; diretta streaming su Eurosport 1, DAZN dalle ore 15.50; diretta streaming su Rai Play dalle ore 14.55)

14.00 BOB (Coppa del Mondo) – Bob a 2 maschile ad Altenberg (diretta streaming sul canale di IBSF)

14.00 SLITTINO ALPINO (Coppa del Mondo) – Doppio a Nova Ponente (non è prevista diretta tv/streaming)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Real Madrid-Levante (diretta streaming su DAZN)

14.00 RUGBY (Champions Cup) – Sharks-Clermont (diretta streaming su EPCR Tv)

14.00 RUGBY (Challenge Cup) – Black Lion-Zebre (diretta streaming su EPCR Tv)

14.00 RUGBY (Challenge Cup) – Ulster-Stade Français (diretta streaming su EPCR Tv)

14.00 RUGBY (Serie A) – Colorno-Rugby Lyons (diretta streaming su The Rugby Channel)

14.30 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Sprint maschile a Ruhpolding (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

14.30 CALCIO (Serie C) – Cittadella-Pergolettese (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Dolomiti Bellunesi-Lecco (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Trento-Novara (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Benevento-Casarano (diretta tv su Sky Sport Mix, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Juventus Next Gen-Ascoli (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Pianese-Torres (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su NOW)

14.30 RUGBY (Serie A) – Viadana-Fiamme Oro (diretta streaming su Rai Play Sport 1, The Rugby Channel)

14.30 RUGBY (Serie A) – Vicenza-Mogliano (diretta streaming su The Rugby Channel)

15.00 CALCIO (Serie A) – Udinese-Inter (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Avellino-Carrarese (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Empoli-Sudtirol (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Monza-Frosinone (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Padova-Mantova (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Venezia-Catanzaro (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

15.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Fiorentina-Genoa (diretta streaming su DAZN)

15.10 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Gara maschile a Oberhof, seconda manche (diretta streaming su Discovery+, canale di FIL Luge)

15.30 PALLANUOTO (Europei) – Italia-Georgia (diretta streaming su Rai Play Sport 2, European Aquatics Tv)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Borussia Dortmund-St. Pauli (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Quattro partite: Amburgo-Borussia Moenchengladbach, Colonia-Mainz, Hoffenheim-Bayer Leverkusen, Wolfsburg-Heidenheim (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Nuoro-Cassano (diretta streaming su Pallamano Tv)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Chelsea-Brentford (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Leeds-Fulham (diretta tv su Sky Sport 259; diretta streaming su NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Liverpool-Burnley (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Sunderland-Crystal Palace (diretta tv su Sky Sport 258; diretta streaming su NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Tottenham-West Ham (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su NOW)

16.05 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – Sprint in tecnica libera maschile/femminile a Oberhof, tabellone finale (diretta streaming su Discovery+)

16.15 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Gara femminile a Oberhof, seconda manche (diretta streaming su Discovery+, canale di FIL Luge)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Maiorca-Athletic Bilbao (diretta streaming su DAZN)

16.15 RUGBY (Champions Cup) – Due partite: Bayonne-Leinster, Stormers-Leicester Tigers (diretta streaming su EPCR Tv)

16.30 CALCIO (Eredivisie olandese) – Ajax-G.A. Eagles (diretta streaming su Como Tv)

16.30 ATLETICA – Memorial Giovannini ad Ancona (diretta streaming su Rai Play Sport 1)

17.00 CALCIO (Coppa d’Africa, finale per il terzo posto) – Egitto-Nigeria (diretta tv su Sportitalia; diretta streaming su sportitalia.it)

17.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Lens-Auxerre (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Ferrara-Padova (diretta streaming su Pallamano Tv)

17.15 CALCIO (Serie B) – Reggiana-Cesena (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

17.30 CALCIO (Serie C) – Lumezzane-Alcione Milano (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Pro Patria-Giana Erminio (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Ospitaletto-Triestina (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Guidonia-Livorno (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Campobasso-Carpi (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming NOW)

18.00 PALLANUOTO (Europei) – (diretta streaming su European Aquatics Tv)

18.00 PALLAMANO (Europei) – Tre partite: Austria-Spagna, Croazia-Georgia, Ucraina-Francia (diretta streaming su EHF Tv)

18.00 CALCIO (Serie A) – Napoli-Sassuolo (diretta streaming su DAZN)

18.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Napoli-Como (diretta streaming su DAZN)

18.00 VOLLEY (Superlega) – Verona-Cuneo (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)

18.00 VOLLEY (Serie A2) – Pineto-Porto Viro (diretta streaming su DAZN)

18.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Salerno-Teramo (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Nottingham-Arsenal (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Lipsia-Bayern Monaco (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Osasuna-Oviedo (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Saudi League araba) – Al Nassr-Al Shabab (diretta streaming su Como Tv)

18.30 RUGBY (Champions Cup) – Due partite: Munster-Casters Olympique, Tolosa-Sale Sharks (diretta streaming su EPCR Tv)

18.30 RUGBY (Challenge Cup) – USA Perpignan-Lions (diretta streaming su EPCR Tv)

18.30 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Buffalo Sabres-Minnesota Wild (diretta streaming su DAZN)

18.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Casalgrande Padana-Brixen (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.45 BASKET (Serie A) – Tortina-Olimpia Milano (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW, LBA Tv)

19.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Halfpipe maschile/femminile a Laax (diretta streaming su Discovery+)

19.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Tolosa-Nizza (non è prevista diretta tv/streaming)

19.00 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Philadelphia Flyers-New York Rangers (diretta streaming su DAZN)

19.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Mezzocorona-Leno (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.00 GOLF (PGA Tour) – Sony Open, terzo giro (diretta streaming integrale su Discovery+; diretta streaming su Eurosport 2, DAZN dalle ore 01.00 di domenica 18 gennaio)

19.30 PATTINAGGIO ARTISTICO (Europei) – Free dance a Sheffield (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 20.15; diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN; diretta streaming su Rai Play dalle ore 20.15)

19.30 CALCIO (Serie B) – Bari-Juve Stabia (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

19.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Cuneo-San Giovanni in Marignano (diretta streaming su VBTV, DAZN)

20.00 SNOOKER – The Masters, semifinali (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

20.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Scandicci-Novara (diretta streaming su VBTV, DAZN)

20.00 BASKET (Serie A) – Trento-Cremona (diretta streaming su LBA Tv)

20.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Brixia-Schio (diretta streaming su Flima Tv)

20.30 PALLANUOTO (Europei) – (diretta streaming su European Aquatics Tv)

20.30 CALCIO (Zweite Bundesliga tedesca) – Hertha Berlino-Schalke 04 (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 PALLAMANO (Europei) – Tre partite: Cechia-Norvegia, Serbia-Germania, Svezia-Paesi Bassi (diretta streaming su EHF Tv)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Conegliano-Bergamo (diretta streaming su VBTV)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Perugia-Firenze (diretta streaming su Rai Play Sport 1, VBTV)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Chieri-Vallefoglia (diretta streaming su VBTV)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Monviso-Milano (diretta streaming su VBTV)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Macerata-Busto Arsizio (diretta streaming su VBTV)

20.45 CALCIO (Serie A) – Cagliari-Juventus (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Betis Siviglia-Villareal (diretta streaming su DAZN)

21.00 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Calgary Flames-New York Islanders (diretta streaming su DAZN)

21.00 RUGBY (Champions Cup) – Gloucester-Tolone (diretta streaming su EPCR Tv)

21.00 RUGBY (Challenge Cup) – Due partite: Connacth-Montauban, Ospreys-Montpellier (diretta streaming su EPCR Tv)

21.05 CALCIO (Ligue 1 francese) – Angers-Marsiglia (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.30 CALCIO (Liga portoghese) – Rio Ave-Benfica (diretta streaming su DAZN)

22.30 FOOTBALL AMERICANO (NFL) – Denver Broncos-Buffalo Bills (diretta streaming su DAZN)

23.00 BASKET (NBA) – Dallas Mavericks-Utah Jazz (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW)

23.00 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Utah Mammoth-Seattle Kraken (diretta streaming su DAZN)

LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI TARVISIO DALLE 10.45

LA DIRETTA LIVE DEL PGS DI BANSKO DALLE 12.00

LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE DI WENGEN DALLE 12.30

LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT TL DI SCI DI FONDO ALLE 13.35 E 16.05

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI SHORT TRACK DALLE 13.35