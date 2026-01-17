LIVE Short track, Europei 2026 in DIRETTA: si parte alle 13.35, prime medaglie in palio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13:33 Per l’Italia in gara Lorenzo Previtali, Luca Spechenhauser e Thomas Nadalini. Azzurri inseriti purtroppo tutti nella seconda batteria. Avanzeranno in finale i primi due, più un eventuale miglior tempo tra i terzi di ogni heat.

13:30 Ci avviciniamo all’inizio della sessione pomeridiana. Si partirà subito forte con i 1500 metri maschili.

13:26 Poco più tardi Pietro Sighel, Arianna Fontana, Thomas Nadalini e Chiara Betti hanno portato la squadra azzurra in finale nella staffetta mista.

13:23 In mattinata si sono disputati i vari ripescaggi. Luca Spechenhauser ha dominato la sua batteria dei 500 metri ed è stato promosso ai quarti di finale.

13:19 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta della seconda giornata degli Europei di short track. Poco più di 15 minuti all’inizio della sessione pomeridiana.

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata degli Europei di short track 2026. Sul ghiaccio di Tillburg (Olanda) si fa sul serio in vista degli imminenti Giochi Olimpici di Milano-Cortina, con la spedizione italiana che vuole alzare i giri del motore nella tana degli olandesi. Dopo lo splendido venerdì in cui l’Italia ha praticamente piazzato tutti gli atleti e le staffette in semifinale, la squadra tricolore cercherà di cogliere le prime medaglie.

Nei 1500 metri maschili Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali e Luca Spechenauser saranno impegnati nelle semifinali, mentre nella distanza più breve (500 metri) quest’ultimo dovrà passare per i ripescaggi, con gli altri due azzurri già ai quarti. In chiusura di giornata le attenzioni si sposteranno poi sulla staffetta in cui l’Italia dovrà affrontare la semifinale contro Turchia, Gran Bretagna e Polonia. Nella heat numero 2 spazio ad Olanda, Germania, Ungheria e Lettonia.

Per quel che riguarda le competizioni femminili l’Italia si affida ad Arianna Fontana, Elisa Confortola e Chiara Betti nei 1000 metri, con le azzurre che animeranno poi anche la staffetta. Italiane inserite nella seconda semifinale con Francia ed Ucraina, mentre nella prima batteria toccherà ad Olanda, Ungheria e Polonia. Nei 1000 metri si prospetta una interessante sfida tra tra le azzurre e la padrona di casa Xandra Velzeboer, dominatrice delle eliminatorie del venerdì.

La seconda giornata degli Europei di short track 2026 inizierà alle 13.35. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta heat per heat dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!