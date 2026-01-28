Sport in tv
Sport in tv oggi (mercoledì 28 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming
Oggi, mercoledì 28 gennaio, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma gli sport invernali con lo sci alpino ed il biathlon, la F1 con i Test, il tennis con gli Australian Open, il calcio con la Champions League, e tanto altro ancora.
Il match tra Jannik Sinner e Ben Shelton andrà in scena sulla Rod Laver Arena, e sarà il quarto di giornata, giocandosi nel corso della serale: la sfida tra l’italiano e lo statunitense avrà inizio in ogni caso non prima delle 9.00 ora italiana.
In precedenza, infatti, il terzo incontro di giornata sarà quello che vedrà opposti un altro italiano, Lorenzo Musetti, ed il serbo Novak Djokovic, che avrà inizio non prima delle 4.30 ora italiana: il vincitore di questa sfida affronterà il vincente di Sinner-Shelton nella seconda semifinale di venerdì.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Mercoledì 28 gennaio
1.00 Tennis, Australian Open: quarti di finale maschili e femminili (3° match dall’1.30 non prima delle 4.30 Musetti-Djokovic, 4° match dall’1.30 non prima delle 9.00 Sinner-Shelton) – Discovery Plus, HBO Max, Tim Vision, Prime Video Channels, dall’1.30 fino a fine giornata Eurosport 1 HD e DAZN
9.00-13.00 F1, Test Barcellona: sessione mattutina – Nessuna copertura tv/streaming
10.20 Biathlon, Europei Sjusjoen: 20 km individuale maschile – Eurosport 2 HD, Discovery Plus, DAZN
10.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Crans Montana: prima prova cronometrata discesa libera femminile – Nessuna copertura tv/streaming
10.50 Ciclismo, AlUla Tour: 2a tappa – 12.30 Eurosport 2 HD, Discovery Plus, DAZN
12.15 Ciclismo, Challenge Mallorca Trofeo Calvià – 14.30 Eurosport 2 HD, Discovery Plus, DAZN
12.30 Sci freestyle, Coppa del Mondo Val di Fassa: qualificazioni skicross maschile – Nessuna copertura tv/streaming
13.30 Sci freestyle, Coppa del Mondo Val di Fassa: qualificazioni skicross femminile – Nessuna copertura tv/streaming
14.00-18.00 F1, Test Barcellona: sessione pomeridiana – Nessuna copertura tv/streaming
14.30 Biathlon, Europei Sjusjoen: 15 km individuale femminile – Discovery Plus
17.00 Volley femminile, Champions League: Alba Blaj-Scandicci – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, Eurovolley TV, DAZN
17.45 Sci alpino, Coppa del Mondo Schladming: prima manche slalom speciale maschile – RaiSport HD, Rai Play, Eurosport 2 HD, Discovery Plus, DAZN
18.00 Calcio femminile, Coppa Italia: Inter-Ternana – Sky Sport Uno, Sky Go, NOW
18.00 Calcio femminile, Coppa Italia: Roma-Lazio – Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW
18.00 Volley femminile, CEV Cup: Bielsko Biala-Chieri – DAZN
18.00 Basket femminile, Eurolega: DVTK-Venezia – YouTube EuroLeague Women
19.00 Basket femminile, Eurolega: Praga-Schio – YouTube EuroLeague Women
20.00 Basket, Euro Cup: Venezia-Cedevita – Sky Sport Basket, Sky Go, NOW
20.00 Volley femminile, Challenge Cup: Gran Canaria-Vallefoglia – Nessuna copertura tv/streaming
20.30 Volley, CEV Cup: Piacenza-Rio Duero Soria – Nessuna copertura tv/streaming
20.30 Volley maschile, Champions League: Perugia-Las Palmas – Sky Sport Max, Sky Go, NOW, Eurovolley TV, DAZN
20.45 Sci alpino, Coppa del Mondo Schladming: seconda manche slalom speciale maschile Schladming – RaiSport HD, Rai Play, Eurosport 2 HD, Discovery Plus, DAZN
21.00 Basket, Champions League: Tenerife-Trieste – DAZN
21.00 Calcio, Champions League: Diretta Gol – Sky Calcio 1, Sky Go, NOW
21.00 Calcio, Champions League: Benfica-Real Madrid – TV8, tv8.it, Sky Calcio 6, Sky Go, NOW
21.00 Calcio, Champions League: Borussia Dortmund-Inter – Sky Sport Calcio, Sky Calcio 3, Sky Go, NOW
21.00 Calcio, Champions League: Eintracht Francoforte-Tottenham – Sky Sport Mix, Sky Go, NOW
21.00 Calcio, Champions League: Manchester City-Galatasaray – Sky Calcio 5, Sky Go, NOW
21.00 Calcio, Champions League: Monaco-Juventus – Sky Sport 1, Sky Calcio 2, Sky Go, NOW
21.00 Calcio, Champions League: Napoli-Chelsea – Amazon Prime Video
21.00 Calcio, Champions League: PSG-Newcastle – Sky Calcio 7, Sky Go, NOW
21.00 Calcio, Champions League: Union Saint Gilloise-Atalanta – Sky Sport Arena, Sky Calcio 4, Sky Go, NOW