Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Sport in tv

Sport in tv oggi (mercoledì 28 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Pubblicato

23 minuti fa

il

Per approfondire:
Jannik Sinner
Jannik Sinner / LaPresse

Oggi, mercoledì 28 gennaio, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma gli sport invernali con lo sci alpino ed il biathlon, la F1 con i Test, il tennis con gli Australian Open, il calcio con la Champions League, e tanto altro ancora.

Il match tra Jannik Sinner e Ben Shelton andrà in scena sulla Rod Laver Arena, e sarà il quarto di giornata, giocandosi nel corso della serale: la sfida tra l’italiano e lo statunitense avrà inizio in ogni caso non prima delle 9.00 ora italiana.

In precedenza, infatti, il terzo incontro di giornata sarà quello che vedrà opposti un altro italiano, Lorenzo Musetti, ed il serbo Novak Djokovic, che avrà inizio non prima delle 4.30 ora italiana: il vincitore di questa sfida affronterà il vincente di Sinner-Shelton nella seconda semifinale di venerdì.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 28 gennaio

1.00 Tennis, Australian Open: quarti di finale maschili e femminili (3° match dall’1.30 non prima delle 4.30 Musetti-Djokovic, 4° match dall’1.30 non prima delle 9.00 Sinner-Shelton) – Discovery Plus, HBO Max, Tim Vision, Prime Video Channels, dall’1.30 fino a fine giornata Eurosport 1 HD e DAZN

9.00-13.00 F1, Test Barcellona: sessione mattutina – Nessuna copertura tv/streaming

10.20 Biathlon, Europei Sjusjoen: 20 km individuale maschile – Eurosport 2 HD, Discovery Plus, DAZN

10.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Crans Montana: prima prova cronometrata discesa libera femminile – Nessuna copertura tv/streaming

10.50 Ciclismo, AlUla Tour: 2a tappa – 12.30 Eurosport 2 HD, Discovery Plus, DAZN

12.15 Ciclismo, Challenge Mallorca Trofeo Calvià – 14.30 Eurosport 2 HD, Discovery Plus, DAZN

12.30 Sci freestyle, Coppa del Mondo Val di Fassa: qualificazioni skicross maschile – Nessuna copertura tv/streaming

13.30 Sci freestyle, Coppa del Mondo Val di Fassa: qualificazioni skicross femminile – Nessuna copertura tv/streaming

14.00-18.00 F1, Test Barcellona: sessione pomeridiana – Nessuna copertura tv/streaming

14.30 Biathlon, Europei Sjusjoen: 15 km individuale femminile – Discovery Plus

17.00 Volley femminile, Champions League: Alba Blaj-Scandicci – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, Eurovolley TV, DAZN

17.45 Sci alpino, Coppa del Mondo Schladming: prima manche slalom speciale maschile – RaiSport HD, Rai Play, Eurosport 2 HD, Discovery Plus, DAZN

18.00 Calcio femminile, Coppa Italia: Inter-Ternana – Sky Sport Uno, Sky Go, NOW

18.00 Calcio femminile, Coppa Italia: Roma-Lazio – Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW

18.00 Volley femminile, CEV Cup: Bielsko Biala-Chieri – DAZN

18.00 Basket femminile, Eurolega: DVTK-Venezia – YouTube EuroLeague Women

19.00 Basket femminile, Eurolega: Praga-Schio – YouTube EuroLeague Women

20.00 Basket, Euro Cup: Venezia-Cedevita – Sky Sport Basket, Sky Go, NOW

20.00 Volley femminile, Challenge Cup: Gran Canaria-Vallefoglia – Nessuna copertura tv/streaming

20.30 Volley, CEV Cup: Piacenza-Rio Duero Soria – Nessuna copertura tv/streaming

20.30 Volley maschile, Champions League: Perugia-Las Palmas – Sky Sport Max, Sky Go, NOW, Eurovolley TV, DAZN

20.45 Sci alpino, Coppa del Mondo Schladming: seconda manche slalom speciale maschile Schladming – RaiSport HD, Rai Play, Eurosport 2 HD, Discovery Plus, DAZN

21.00 Basket, Champions League: Tenerife-Trieste – DAZN

21.00 Calcio, Champions League: Diretta Gol – Sky Calcio 1, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Champions League: Benfica-Real Madrid – TV8, tv8.it, Sky Calcio 6, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Champions League: Borussia Dortmund-Inter – Sky Sport Calcio, Sky Calcio 3, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Champions League: Eintracht Francoforte-Tottenham – Sky Sport Mix, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Champions League: Manchester City-Galatasaray – Sky Calcio 5, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Champions League: Monaco-Juventus – Sky Sport 1, Sky Calcio 2, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Champions League: Napoli-Chelsea – Amazon Prime Video

21.00 Calcio, Champions League: PSG-Newcastle – Sky Calcio 7, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Champions League: Union Saint Gilloise-Atalanta – Sky Sport Arena, Sky Calcio 4, Sky Go, NOW

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità