Sport in tv
Sport in tv oggi (martedì 6 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming
Oggi, martedì 6 gennaio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.
In primo piano la United Cup 2026 di tennis in Australia. Italia impegnata nella notte italiana contro la Francia, sperando di ottenere una vittoria netta e qualificarsi ai quarti di finale. Di scena poi i tornei canonici del circuito ATP e WTA, con gli esordi di Lorenzo Sonego e di Elisabetta Cocciaretto.
Allargando gli orizzonti ci sarà da seguire la Tournée dei 4 Trampolini a Bischofshofen (Austria), nonché i tanti match di Eurolega di basket con l’Olimpia Milano che andrà sul difficile campo del Panatinaikos, mentre la Virtus Bologna affronterà tra le mura amiche lo Zalgiris Kaunas. Assisteremo poi alla sfida della Champions League di volley tra Trento e Tours e all’atto conclusivo della Coppa Italia di basket femminile tra Schio e Derthona Basket. Questo e molto altro…
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, martedì 6 gennaio, il relativo palinsesto tv e streaming.
SPORT IN TV OGGI
Martedì 6 gennaio
00:30 Tennis, United Cup 2026: Canada vs Belgio – Diretta tv su SuperTennis HD; in streaming su supertennis.tv, SuperTennix e su Tennis Tv.
01:00 Basket, NBA 2026: Detroit Pistons vs New York Knicks – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo e su NOW.
01:15 Tennis, WTA Auckland 2026: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) dalle 08:00 alle 13:00; in streaming su SkyGo, NOW e su SuperTennix.
(Cocciaretto vs Parks 3° match e inizio programma alle 23:35 italiane di lunedì 5 gennaio)
02:00 Tennis, ATP Brisbane 2026: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) dalle 08:00 alle 13:00; in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.
02:00 Tennis, WTA Brisbane 2026: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) dalle 08:00 alle 13:00; in streaming su SkyGo, NOW e su SuperTennix.
02:30 Basket, NBA 2026: Philadelphia 76ers vs Denver Nuggets – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo e su NOW.
03:00 Tennis, United Cup 2026: Italia vs Francia – Diretta tv su SuperTennis HD; in streaming su supertennis.tv, SuperTennix e su Tennis Tv.
(Cobolli vs Rinderknech alle 03:00 italiane; a seguire Paolini vs Jeanjean ed Errani/Vavassori vs Rakotomanga Rajanoah/Roger-Vasselin)
04:00 Basket, NBA 2026: Los Angeles Clippers vs Golden State Warriors – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo e su NOW.
05:25 Rally, Dakar 2026: terza tappa – Sintesi su Sky Sport Arena (204) dalle 23:00; sintesi quotidiana in sintesi su Discovery+, SkyGo, NOW e sui canali ufficiali YouTube e Facebook di Rally Dakar.
06:30 Tennis, ATP Hong Kong 2026: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) dalle 08:00 alle 13:00; in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.
(Sonego vs Sakamoto 1° match non prima delle 06:30 italiane)
07:30 Tennis, United Cup 2026: Australia vs Cechia – Al termine di Italia-Francia diretta tv su SuperTennis HD; in streaming su SuperTennix e su Tennis Tv.
14:20 Salto con gli sci, Coppa del Mondo a Villach (Austria): HS98 donne – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+ e su DAZN.
15:00 Calcio, Serie A 2026: Pisa vs Como – Diretta tv su ZONA DAZN (214); in streaming su DAZN.
16:30 Salto con gli sci, Tournée 4 Trampolini a Bischofshofen (Austria) – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay, Eurosport1 HD, Discovery+ e su DAZN.
17:00 Calcio, Coppa D’Africa 2026: Algeria vs DR Congo – Diretta tv/streaming su Sportitalia.
17:30 Basket, Champions League 2026: Wurzburg vs Levice – Diretta streaming su DAZN.
17:30 Volley, Challenge Cup 2026: Milano vs OK Stip – Diretta streaming su EuroVolley Tv.
17:45 Basket, Champions League 2026: Hapoel vs Trapani – Diretta streaming su DAZN.
18:00 Calcio, Serie A 2026: Lecce vs Roma – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.
18:00 Basket, Champions League 2026: Mersin SK vs Le Mans – Diretta streaming su DAZN.
18:00 Basket, Champions League 2026: Szolnoki Olaj vs Trieste – Diretta streaming su DAZN.
18:00 Basket, Champions League 2026: Tofas vs Cholet – Diretta streaming su DAZN.
18:00 Basket, Eurocup 2026: Besiktas vs Ulm – Diretta streaming su EuroLeague Tv.
18:00 Volley, Champions League 2026: Rzeszow vs Lunerburg – Diretta streaming su DAZN e su EuroVolley Tv.
18:30 Basket, Champions League 2026: Heidelberg vs Nymburk – Diretta streaming su DAZN.
18:45 Basket, Eurolega 2026: Fenerbahce vs Olympiakos – Diretta streaming su EuroLeague Tv.
19:00 Basket, EuroCup 2026: Cedevita Olimpija vs Bahcesehir Kol. – Diretta streaming su EuroLeague Tv.
19:00 Basket, EuroCup 2026: Manresa vs Aris – Diretta streaming su EuroLeague Tv.
19:30 Freestyle, Coppa del Mondo a Lac-Beauport (Canada): aerials uomini/donne – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+ e su DAZN.
19:30 Basket, Eurolega 2026: Monaco vs Partizan – Diretta streaming su EuroLeague Tv.
20:00 Calcio, Coppa D’Africa 2026: Costa d’Avorio vs Burkina Faso – Diretta tv/streaming su Sportitalia.
20:00 Basket, Champions League 2026: Chalon/Saone vs Promitheas – Diretta streaming su DAZN.
20:00 Basket, Champions League 2026: Spartak Subotica vs AS Karditsas – Diretta streaming su DAZN.
20:00 Basket, Eurolega 2026: Lyon-Villeurbanne vs Real Madrid – Diretta streaming su EuroLeague Tv.
20:00 Basket, Eurolega 2026: Stella Rossa vs Valencia – Diretta streaming su EuroLeague Tv.
20:00 Volley, Champions League 2026: Tours vs Itas Trentino – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW, DAZN e su EuroVolley Tv.
20:05 Basket, Eurolega 2026: Hapoel Tel-Aviv vs Dubai – Diretta streaming su EuroLeague Tv.
20:15 Basket, Eurolega 2026: Panatinaikos vs Olimpia Milano – Diretta tv su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.
20:30 Volley, Champions League 2026: Sporting CP vs Zawiercie – Diretta streaming su EuroVolley Tv.
20:30 Basket, Eurolega 2026: Barcellona vs Maccabi Tel Aviv – Diretta streaming su EuroLeague Tv.
20:30 Basket, Eurolega 2026: Virtus Bologna vs Zalgiris Kaunas – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.
20:45 Basket femminile, Finale Coppa Italia 2026: Famila Wuber Schio vs Autosped G BCC Derthona – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.
20:45 Calcio, Serie A 2026: Sassuolo vs Juventus – Diretta tv su ZONA DAZN (214); in streaming su DAZN.
21:00 Calcio, Premier League 2026: West Ham vs Nottingham – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202); in streaming su SkyGo e su NOW.
