Sorteggio Australian Open 2026, Jannik Sinner: chi sperare e chi evitare dai quarti alla finale
Giovedì 15 gennaio 2026, alle ore 04:30 italiane (14:30 locali), a Melbourne andrà in scena il sorteggio del tabellone principale maschile e femminile degli Australian Open 2026. Con il main draw del primo Slam dell’anno prenderà ufficialmente forma il torneo, e grande attenzione sarà rivolta a Jannik Sinner, che si presenterà al via da campione in carica, avendo vinto le ultime due edizioni.
In questo approfondimento analizziamo il regolamento del sorteggio, le teste di serie, e soprattutto chi potrebbe incontrare Jannik Sinner dai quarti di finale alla finale, individuando gli avversari da sperare e quelli da evitare.
IL REGOLAMENTO
Il sorteggio degli Australian Open segue un criterio ben definito:
-
I tennisti non testa di serie vengono sorteggiati liberamente nel tabellone.
- La testa di serie n.1 viene posizionata nella parte alta del tabellone, la n.2 nella parte bassa.
-
Successivamente si sorteggiano le teste di serie 3 e 4, che completeranno i restanti quarti principali.
-
Le teste di serie dalla 5 alla 8 potranno incontrare le prime quattro solo ai quarti di finale.
-
Le teste di serie 9–12 affronteranno potenzialmente le 5–8 agli ottavi, mentre le 13–16 potrebbero incontrare le prime quattro proprio agli ottavi.
-
Le teste di serie 17–24 sono teoricamente destinate a sfidare le 9–16 al terzo turno, mentre le 25–32 incroceranno le prime otto sempre al terzo turno.
TESTE DI SERIE AUSTRALIAN OPEN 2026
1 Carlos Alcaraz
2 Jannik Sinner
3 Alexander Zverev
4 Novak Djokovic
5 Lorenzo Musetti
6 Alex De Minaur
7 Félix Auger-Aliassime
8 Ben Shelton
9 Taylor Fritz
10 Alexander Bublik
11 Daniil Medvedev
12 Casper Ruud
13 Andrey Rublev
14 Alejandro Davidovich Fokina
15 Karen Khachanov
16 Jakub Mensik
17 Jiri Lehecka
18 Francisco Cerundolo
19 Tommy Paul
20 Flavio Cobolli
21 Denis Shapovalov
22 Luciano Darderi
23 Tallon Griekspoor
24 Arthur Rinderknech
25 Learner Tien
26 Cameron Norrie
27 Brandon Nakashima
28 Joao Fonseca
29 Frances Tiafoe
30 Valentin Vacherot
31 Stefanos Tsitsipas
32 Corentin Moutet
ALTRI PARTECIPANTI
36 Jaume MUNAR ESP
37 Ugo HUMBERT FRA
38 Alex MICHELSEN USA
39 Lorenzo SONEGO ITA
OUT Arthur FILS FRA
41 Gabriel DIALLO CAN
42 Alexandre MULLER FRA
43 Zizou BERGS BEL
44 Grigor DIMITROV BUL
45 Sebastian BAEZ ARG
46 Daniel ALTMAIER GER
47 Nuno BORGES POR
48 Sebastian KORDA USA
49 Camilo UGO CARABELLI ARG
50 Reilly OPELKA USA
51 Fabian MAROZSAN HUN
52 Miomir KECMANOVIC SRB
53 Jenson BROOKSBY USA
54 Alexei POPYRIN AUS
55 Marton FUCSOVICS HUN
56 Matteo BERRETTINI ITA
56 PR Juncheng SHANG CHN
57 Damir DZUMHUR BIH
58 Valentin ROYER FRA
59 Giovanni MPETSHI PERRICARD FRA
60 Tomas Martin ETCHEVERRY ARG
60 PR Zhizhen ZHANG CHN
61 Francisco COMESANA ARG
62 Aleksandar KOVACEVIC USA
63 Matteo ARNALDI ITA
64 Kamil MAJCHRZAK POL
65 Terence ATMANE FRA
66 Marcos GIRON USA
67 Arthur CAZAUX FRA
68 Gael MONFILS FRA
69 Adrian MANNARINO FRA
70 Ethan QUINN USA
71 Jacob FEARNLEY GBR
72 Mariano NAVONE ARG
73 Hubert HURKACZ POL
74 Mattia BELLUCCI ITA
75 Marin CILIC CRO
76 Jesper DE JONG NED
77 Botic VAN DE ZANDSCHULP NED
78 Adam WALTON AUS
79 Filip MISOLIC AUT
80 Cristian GARIN CHI
81 Alejandro TABILO CHI
82 Aleksandar VUKIC AUS
83 Hamad MEDJEDOVIC SRB
83 PR Emil RUUSUVUORI FIN
84 Jan-Lennard STRUFF GER
84 PR Thanasi KOKKINAKIS AUS
85 Juan Manuel CERUNDOLO ARG
86 Raphael COLLIGNON BEL
87 Luca NARDI ITA
88 Emilio NAVA USA
89 Pablo CARRENO BUSTA ESP
90 Dalibor SVRCINA CZE
91 Eliot SPIZZIRRI USA
92 Quentin HALYS FRA
93 Roberto BAUTISTA AGUT ESP
94 Shintaro MOCHIZUKI JPN
95 Pedro MARTINEZ ESP
96 Benjamin BONZI FRA
97 Alexander SHEVCHENKO KAZ
98 Hugo GASTON FRA
99 Laslo DJERE SRB
100 Tristan SCHOOLKATE AUS
101 Thiago Agustin TIRANTE ARG
ALTERNATES
IN Kopriva, Vit CZE 102
IN Taberner, Carlos ESP 103
IN Hanfmann, Yannick GER 104
GLI SCENARI PER JANNIK SINNER
Jannik Sinner, numero 2, potrà incontrare uno tra Novak Djokovic (4) e Alexander Zverev (3) soltanto in semifinale, mentre potrà ritrovare Carlos Alcaraz (1) solamente in finale. Ai quarti potrà esserci, infine, l’incrocio con una delle teste di serie dalla 5 alla 8, ovvero Lorenzo Musetti, Alex de Minaur, Félix Auger-Aliassime e Ben Shelton.
Agli ottavi Sinner potrà incontrare, invece, una delle alle teste di serie dalla 13 alla 16, mentre l’azzurro, rientrando tra le prime 8 teste di serie, ai sedicesimi (terzo turno) affronterà potenzialmente i giocatori tra il 25 ed il 32 del seeding, infine non incontrerà teste di serie nei primi due turni.
CHI POTREBBE INCONTRARE JANNIK SINNER NEI VARI TURNI
Primo turno
Giocatori non testa di serie. Possibili insidie:
-
Hubert Hurkacz, in grande forma dopo la United Cup
-
Grigor Dimitrov, nonostante il recente infortunio
Attenzione anche a un possibile derby italiano con Sonego, Berrettini, Arnaldi, Bellucci o Nardi.
Secondo turno
Ancora avversari non testa di serie, con rischi simili al primo turno, soprattutto in caso di incroci con big fuori dal seeding.
Terzo turno
Una testa di serie 25–32: tra i nomi più pericolosi Frances Tiafoe, Stefanos Tsitsipas e Cameron Norrie.
Ottavi di finale
Una testa di serie 13–16: Rublev, Khachanov, Davidovich Fokina o Mensik.
Quarti di finale
Una testa di serie 5–8: Musetti, De Minaur, Auger-Aliassime o Shelton.
Semifinale
Una testa di serie 3 o 4: Alexander Zverev o Novak Djokovic.
Finale
La possibile supersfida con Carlos Alcaraz, testa di serie n.1.
CHI SPERARE E CHI EVITARE DAI QUARTI DI FINALE
Percorso migliore per Sinner
-
Quarti di finale: meglio affrontare Alex De Minaur o Lorenzo Musetti
-
Semifinale: Zverev e Djokovic sono avversari già battuti recentemente dall’azzurro
-
Finale: chiunque, tranne Carlos Alcaraz
Percorso peggiore per Sinner
-
Quarti di finale: l’incrocio più complicato è con Félix Auger-Aliassime
-
Semifinale: non cambia il ragionamento su Zverev e Djokovic
-
Finale: Carlos Alcaraz rappresenta l’ostacolo più duro
CALENDARIO SORTEGGIO AUSTRALIAN OPEN 2026
Giovedì 15 gennaio (orario italiano)
Ore 04.30: sorteggio tabelloni principali singolare maschile e femminile Australian Open 2026