Sofia Goggia consapevole: “Senza infamia e senza lode. Un errore mi è costato il podio”

Sofia Goggia è sesta, quando sono scese le prime 30 atlete, nel superG femminile di Tarvisio, in Italia, valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: l’azzurra, nonostante si fermi a due decimi dal podio, balza in testa alla classifica di specialità. Queste le sue parole ai microfoni di Rai 2 HD.

L’analisi della gara e dell’errore che le è costato il podio: “Nel salto a metà pista, dopo il secondo intermedio, ho preso troppa direzione, sono andata troppo a sinistra, e quindi quell’errore sicuramente mi è costato il podio. Comunque in generale prova molto solida, mi sono anche divertita sciando“.

Il bilancio della prova odierna e dell’intero fine settimana: “Peccato per quei quattro decimi che ho lasciato lì, ho dato troppa direzione e sono atterrata troppo a sinistra, poi ho dovuto fare strada in più per rimettermi in linea, quindi peccato ma ci sta. Weekend senza infamia e senza lode, mettiamola così. Dopodomani il gigante, via carichi e sereni“.