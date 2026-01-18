Coppa del MondoSci AlpinoSport in tvSport Invernali
A che ora lo sci alpino oggi: startlist superG Tarvisio e slalom Wengen, tv, streaming
Il grande Circo Bianco torna in pista per animare la domenica degli appassionati con un programma di sicuro interesse. La Coppa del Mondo di sci alpino propone lo slalom maschile di Wengen, le due manche scatteranno alle 10:00 e alle 13:00, e il SuperG femminile di Tarvisio, la partenza è prevista alle 11:15.
Quello in programma sulla storica Lauberhorn sarà il settimo appuntamento stagionale di una disciplina che in questo inizio 2026 parla francese con i successi di Noel a Campiglio e Rassat ad Adelboden. Quest’ultimo guida anche la classifica di specialità con 340 punti davanti al connazionale, secondo a 314, e al norvegese Timon Haugan, terzo a 285.
Alex Vinatzer, dopo un’ottima partenza di stagione, sembra in calo nelle ultime gare. L’auspicio è che l’azzurro possa riprendersi e tornare ad esprimersi sui livelli che gli competono tra i pali stretti: l’obiettivo prioritario è centrare un buon piazzamento per abbassare il pettorale di partenza.
A Tarvisio la speranza è quella che il weekend termini così come è iniziato, a tinte azzurre. Il trionfo nella libera di Nicol Delago può essere la molla che spinge le compagne di squadra a gettare il cuore oltre l’ostacolo e ad alzare ulteriormente il livello delle proprie prestazioni. Sofia Goggia, che in discesa non sta certamente lasciando il segno, proverà ad essere protagonista nella specialità in cui ha centrato l’unico successo stagionale.
Come seguire gli eventi? Rai2 trasmetterà in diretta la prima manche dello slalom maschile e il SuperG femminile, RaiSport HD proporrà in diretta la seconda manche di Wengen dalle 13:00. La trasmissione streaming sarà garantita da RaiPlay, Eurosport 2 HD, Discovery+ e DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale delle due gare.
A CHE ORA LO SCI ALPINO OGGI IN TV
Domenica 18 gennaio
Ore 10:00 prima manche slalom speciale maschile Wengen (Svizzera) – Diretta tv Rai 2
Ore 11:15 SuperG femminile Tarvisio – Diretta tv Rai 2
Ore 13:00 seconda manche slalom speciale maschile Wengen (Svizzera) – Diretta tv RaiSport HD
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Rai 2 (prima manche slalom maschile e SuperG femminile), RaiSport HD (seconda manche slalom speciale maschile dalle 13:00)
Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 2 HD, Discovery+, DAZN
Diretta testuale: OA Sport
STARTLIST SUPERG FEMMINILE TARVISIO
1 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head
2 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle
3 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol
4 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head
5 507168 AICHER Emma 2003 GER Head
6 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head
7 537544 VONN Lindsey 1984 USA Head
8 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head
9 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head
10 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar
11 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
12 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head
13 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head
14 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon
15 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle
16 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar
17 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic
18 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head
19 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic
20 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic
21 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic
22 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Kaestle
23 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head
24 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic
25 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Salomon
26 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic
27 56417 FEST Nadine 1998 AUT Head
28 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli
29 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol
30 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head
31 516753 GROB Stefanie 2004 SUI Rossignol
32 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic
33 6295356 ALLEMAND Sara 2000 ITA Rossignol
34 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Kaestle
35 25210 MORENO Cande 2000 AND Head
36 56491 SCHOEPF Emily 2000 AUT Atomic
37 485941 PLESHKOVA Julia 1997 AIN Head
38 56519 WECHNER Lena 2000 AUT Head
39 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol
40 6296280 THALER Sara 2004 ITA Rossignol
41 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA Rossignol
42 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head
43 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Head
44 197651 DIREZ Clara 1995 FRA Dynastar
45 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic
46 6535807 CUTLER Haley 1997 USA Atomic
47 6537228 MOLLIN Allison 2004 USA Head
48 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic
49 198411 MEYER Garance 2004 FRA Dynastar
50 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic
51 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol
52 185493 POHJOLAINEN Rosa 2003 FIN Atomic
53 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic
54 25222 CAMINAL SANTURE Jordina 2003 AND Head
55 516819 FAUSCH Sina 2005 SUI Head
56 516219 MING-NUFER Priska 1992 SUI Kaestle
57 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN Atomic
58 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG Rossignol
59 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU
60 45331 SMALL Greta 1995 AUS Kaestle
STARTLIST SLALOM SPECIALE MASCHILE WENGEN
1 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Van deer
2 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol
3 6190403 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar
4 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Van deer
5 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head
6 6190543 RASSAT Paco 1998 FRA Head
7 422729 PINHEIRO BRAATHEN Lucas 2000 BRA Atomic
8 60253 MARCHANT Armand 1997 BEL Head
9 202451 STRASSER Linus 1992 GER Head
10 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic
11 6190558 AMIEZ Steven 1998 FRA Rossignol
12 180919 HALLBERG Eduard 2003 FIN Fischer
13 512203 NEF Tanguy 1996 SUI Atomic
14 220689 RYDING Dave 1986 GBR Head
15 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT Atomic
16 92720 POPOV Albert 1997 BUL Head
17 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon
18 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Atomic
19 380377 KOLEGA Samuel 1999 CRO Rossignol
20 511996 YULE Daniel 1993 SUI Atomic
21 54170 MATT Michael 1993 AUT Blizzard
22 54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT Fischer
23 221236 TAYLOR Laurie 1996 GBR Head
24 6291574 SALA Tommaso 1995 ITA Dynastar
25 422899 SANDVIK Oscar Andreas 2004 NOR Head
26 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT Head
27 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE Fischer
28 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic
29 6532592 RITCHIE Benjamin 2000 USA Head
30 422803 SOLBERG Eirik Hystad 2002 NOR Fischer
31 380361 RODES Istok 1996 CRO Voelkl
32 221223 MAJOR Billy 1996 GBR Head
33 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI Rossignol
34 202520 HOLZMANN Sebastian 1993 GER Voelkl
35 54348 PERTL Adrian 1996 AUT Atomic
36 511899 ROCHAT Marc 1992 SUI Nordica
37 491879 SALARICH BAUCELLS Joaquim 1994 ESP Rossignol
38 6293252 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA Head
39 60261 MAES Sam 1998 BEL Voelkl
40 511983 AERNI Luca 1993 SUI Fischer
41 422873 GRAHL-MADSEN Hans 2003 NOR Head
42 6191340 AZZOLIN Antoine 2003 FRA Dynastar
43 54630 STURM Joshua 2001 AUT Atomic
44 512353 ITEN Matthias 1999 SUI Head
45 6190909 DESGRIPPES Hugo 2000 FRA Dynastar
46 6191203 AULNETTE Auguste 2002 FRA Salomon
47 6532163 SEYMOUR Jett 1998 USA Atomic
48 54447 RUELAND Simon 1997 AUT Fischer
49 502617 AX SWARTZ Fabian 2004 SWE Van deer
50 320266 JUNG Donghyun 1988 KOR Head
51 6292914 CANINS Matteo 1998 ITA Nordica
52 6533230 PUCKETT Cooper 2003 USA Head
53 502691 WISSTING Gustav 2005 SWE Fischer
54 180889 POHJOLAINEN Jesper 2001 FIN Head
55 502433 HANSSON William 2001 SWE Rossignol
56 491853 del CAMPO HERNANDEZ Juan 1994 ESP Atomic
57 202615 TREMMEL Anton 1994 GER Fischer
58 54767 GREBER Jakob 2003 AUT Head
59 6293764 SACCARDI Tommaso 2001 ITA Nordica
60 6301077 AIHARA Shiro 2001 JPN Atomic
61 423039 KVAEL Elias Hartford 2007 NOR Head
62 221605 CARRICK-SMITH Luca 2005 GBR Dynastar
63 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic
64 54233 LEITGEB Richard 1994 HUN Salomon
65 6294327 BARBERA Corrado 2002 ITA Fischer
66 512138 SIMONET Sandro 1995 SUI Nordica
67 380401 LJUTIC Tvrtko 2002 CRO Atomic
68 40656 McADAM Hugh 2000 AUS Head