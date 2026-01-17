Sci alpino, Giovanni Franzoni è il 35mo italiano della storia a vincere in Coppa del Mondo

Giovanni Franzoni è diventato il 35mo italiano a vincere una gara della Coppa del Mondo di sci alpino: grazie al trionfo ottenuto nel superG di Wengen, a cui ha fatto seguito il terzo posto nella discesa libera sull’iconica pista del Lauberhorn, si è unito al nutrito gruppo di azzurri capaci di imporsi in almeno un’occasione nel massimo circuito internazionale itinerante. Soddisfazione decisamente importante per il lombardo, che ha riportato il Bel Paese sul gradino più alto del podio dopo dieci mesi.

A guidare la graduatoria è Alberto Tomba con 50 vittorie (35 in slalom e 15 in gigante), oggettivamente irraggiungibile per ancora molto tempo. Dominik Paris ha toccato quota 24 affermazioni con il doppio sigillo ottenuto a marzo in quel di Kvitfjell, agganciando così Gustav Thoeni al secondo posto della graduatoria. Più distaccati Kristian Ghedina (13), Piero Gros (12) e Giorgio Rocca (11). Di seguito il quadro completo degli italiani vincenti nella Coppa del Mondo di sci alpino.

ITALIANI VINCENTI IN COPPA DEL MONDO

50 Alberto Tomba (35 SL, 15 GS)

24 Gustavo Thoeni (11 GS, 8 SL, 4 K, 1 P)

24 Dominik Paris (19 DH, 5 SG)

13 Kristian Ghedina (12 DH, 1 SG)

12 Piero Gros (7 GS, 5 SL)

11 Giorgio Rocca (11 SL)

7 Massimiliano Blardone (7 GS)

6 Christof Innerhofer (4 DH, 1 SC, 1 SG)

5 Herbert Plank (5 DH)

3 Richard Pramotton (3 GS)

3 Michael Mair (2 DH, 1 SG)

3 Werner Heel (1 DH, 2 SG)

3 Manfred Moelgg (3 SL)

3 Peter Fill (2 DH, 1 SG)

2 Alessandro Fattori (1 DH, 1SG)

2 Fausto Radici (2 SL)

2 Werner Perathoner (2 SG)

2 Peter Runggaldier (2 SG)

2 Patrick Holzer (1 SG, 1 GS)

2 Rolando Thoeni (2 SL)

2 Davide Simoncelli (2 GS)

2 Giuliano Razzoli (2 SL)

2 Ivano Edalini (1 SL, 1 P)

1 Stefano Anzi (DH)

1 Fabrizio Tescari (SL)

1 Angelo Weiss (SL)

1 Leonardo David (SL)

1 Robert Erlacher (GS)

1 Franco Bieler (GS)

1 Sergio Bergamelli (GS)

1 Cristian Deville (SL)

1 Matteo Marsaglia (SG)

1 Stefano Gross (SL)

1 Mattia Casse (SG)

1 Giovanni Franzoni (SG)