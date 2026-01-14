SnowboardSport Invernali
Snowboard: è sempre Italia! A Bad Gastein trionfano March/Dalmasso, terzi Messner/Coratti
Due vittorie ieri, nei PSL a livello individuale, la terza arriva oggi, come ciliegina sulla torta di una due giorni da sogno per l’Italia in quel di Bad Gastein. La tappa austriaca della Coppa del Mondo di snowboard vede Aaron March e Lucia Dalmasso in trionfo nella gara del Mixed PSL.
La coppia tricolore è riuscita ad imporsi, al termine di una giornata dominata, nell’ultimo atto su Svizzera 1 (Dario Caviezel e Julie Zogg) per 40 centesimi nella prima di tre prove miste della stagione. Per Dalmasso terza affermazione stagionale (MVP della due giorni, vincitrice anche ieri), due i successi per March.
A completare l’ennesimo podio tutto o quasi a tinte tricolore c’è la terza piazza di Gabriel Messner e Jasmin Coratti, ormai abituati al bronzo, come quello conquistato l’anno scorso ai Mondiali nella stessa prova: 24 centesimi bastano per aggiudicarsi la Small Final su Austria 4.
Eliminazione prematura, infine, per Italia 1: la coppia campionessa del mondo in carica formata da Maurizio Bormolini, vincitore ieri, ed Elisa Caffont è stata estromessa dal torneo da Austria 4.