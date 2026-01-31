Slittino, l’Italia conquista tre medaglie ai Mondiali juniores: Lucas Haselrieder in luce

L’Italia ha conquistato tre medaglie nella prima giornata dei Mondiali juniores di slittino, incominciati oggi sul budello di Altenberg (Germania) a una settimana dalle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La nostra Nazionale si è messa in luce in terra tedesca con tre bronzi che fanno morale e che certificano la buona caratura di alcuni elementi del gruppo, a cominciare da Leon Haselrieder, salito sul terzo gradino del podio nel singolo maschile.

Dopo il quarto posto a metà gara, l’azzurro è riuscire a recuperare una posizione nella seconda manche a chiudere con un distacco di 0.587 dal tedesco Marco Leger, capace di imporsi con un margine di 0.412 nei confronti dell’austriaco Fabio Zauser. Nella stessa gara vanno annotati la sesta piazza di Philipp Brunner e la tredicesima di Manuel Weissensteiner, che poi si sono ritrovati per il doppio e sono riusciti a mettersi al collo il bronzo.

Gli altoatesini, quarti a metà gara, si sono fermati ad appena 19 millesimi dalla vittoria, andata ai padroni di casi Gruenbeck/Kuehrt, capaci di regolare per un solo millesimo gli slovacchi Bosman/Mick. Il terzo posto porta la firma di Alexandra Oberstolz e Katharina Sofie Kofler, che nel doppio hanno chiuso a 0.530 dalle austriache Riedl/Lerch, nuove campionesse del mon giovanili con 366 millesimi di margine sulla tedesche Roeder/Schneider.