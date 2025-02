Slittino, Oberstolz/Kofler conquistano l’argento ai Mondiali juniores di St. Moritz!

Medaglia d’argento per Alexandra Oberstolz e Katharina Sofie Kofler nel doppio femminile ai Mondiali Juniores di St. Moritz, in Svizzera: le due azzurre sono state straordinarie e hanno completato la prova alle spalle delle tedesche Elisa Marie Storch / Pauline Patz che con il tempo di 1’52″410 si sono imposte con un margine di 0″476 sulle due azzurre.

Oberstolz/Kofler hanno fatto segnare il secondo tempo in entrambe le manche e hanno superato le altre due tedesche Sarah Pflaume/Lina Peterseim che sono arrivate in terza posizione.

In precedenza, sesto posto per la stessa Alexandra Oberstolz nel singolo femminile che aveva aperto il programma della rassegna giovanile mondiale: il primo titolo è andato alla lettone Margita Sirsnina che grazie al miglior tempo nella seconda run ha saputo risalire dalla quarta piazza occupata a metà gara per imporsi con il tempo di 1’51″159. Sul podio sono salite anche le due tedesche Josephine Buse, staccata di 32 centesimi di secondo ed in testa dopo la prima discesa, e Antonia Pietschmann, attardata di 0″121.

Ottava dopo la prima run, Oberstolz ha saputo risalire due due posizioni attraverso il quarto riscontro nella seconda manche, pagando nel complesso 0″594 di ritardo dalla vincitrice; a seguire Katharina Sofie Kofler è tredicesima a 1″456.